Atletas do handebol feminino se emocionam no embarque para Paris, veja vídeo

Jogadoras da seleção brasileira feminina de handebol não seguraram as lágrimas durante o embarque da equipe para Paris, nesta segunda-feira, 22. Em vídeo divulgado nas redes sociais do Time Brasil, as atletas aparecem emocionadas com a oportunidade de disputar e vencer a primeira medalha para o País na modalidade.

Nomes como a goleira Babi Arenhart, e as armadoras Bruna de Paula e Mariane Fernandes aparecem sorrindo e não conseguem conter a emoção durante o embarque para a capital francesa.

Seleção brasileira feminina de handebol no Pan 2023 Foto: Rafael Bello/COB

PUBLICIDADE O elenco já está em Paris e faz os últimos ajustes antes da estreia contra a Espanha, que acontece nesta quinta-feira, 25, antes mesmo da abertura oficial dos Jogos Olímpicos, marcada para o dia seguinte. O caminho do Brasil na fase de grupos coloca como adversárias, além das espanholas, as seleções de Angola, Hungria, Holanda e as donas da casa, a França. O jogo inaugural será às 9h da manhã (horário de Brasília) na Arena Paris Sul. Os quatro primeiros colocados avançam às quartas de final.

Veja o vídeo do embarque das atletas para Paris.