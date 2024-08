Olimpíadas: atletas de Portugal têm diagnóstico de infecção gástrica após contato com rio Sena

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 registraram mais dois casos de infecções gastrointestinais em atletas que disputaram provas de triatlo ou nado no rio Sena, o principal canal fluvial que corta a capital francesa.

Após aletas da Bélgica e Suíça terem passado por atendimento médico com sintomas de contaminação, o Comitê Olímpico de Portugal (COP) confirmou que dois competidores do país também estão recebendo tratamento médico por conta de infecção gástrica.

Provas do triatlo em equipe foram disputadas na última segunda-feira, 5 Foto: Martin Bureau/AP

PUBLICIDADE Vasco Vilaça e Melanie Santos fazem parte do time de triatlo de Portugal e disputaram as provas nos dias 31 de julho e 5 de agosto. Segundo o CPO, Vilaça tem quadro clínico estável e está recebendo os tratamento na Vila Olímpica de Paris. “O Comité Olímpico de Portugal (COP) informa, através da sua Direção de Medicina Desportiva, que o atleta Vasco Vilaça desenvolveu, nas últimas horas, sintomas compatíveis com infeção gastrointestinal no decorrer da sua estadia nos Jogos Olímpicos Paris 2024″, diz o texto.

Já Melanie teve sintomas semelhantes, mas de forma mais branda que o companheiro de modalidade. A competidora apresentou melhora e já retornou para Lisboa, capital portuguesa.

Vasco Vilaça e Melaine Santos disputaram juntos a prova do triatlo em equipe e bateram na trave do pódio, ficaram com a quinta posição na disputa.

O comunicado do comitê também cita a promessa do World Triathlon, que é a federação internacional da modalidade, de garantir junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI) que a água do rio Sena estaria com os níveis de qualidade da água aprovados e seguros para uso dos atletas.

O órgão afirmou que a situação apresenta um risco à saúde dos competidores. “Não obstante o cumprimento dos limites de segurança exigidos, a presença de alguns dos parâmetros avaliados comporta um risco de infeção neste contexto ambiental.”, completa.

Vale ressaltar que não há uma comprovação oficial de que os quatro atletas infectados e que apresentaram sintomas de contaminação foram, de fato, afetados pela água do rio Sena.