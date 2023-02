Brasil supera EUA no último jogo das Eliminatórias e vai à Copa do Mundo de Basquete

O sofrimento e a apreensão vividos pela seleção brasileira de basquete desde a derrota para Porto Rico na quinta-feira se dissipou neste domingo, em Santa Cruz do Sul. Com ótimas atuações de Yago e Bruno Caboclo, a equipe comandada pelo técnico Gustavo de Conti bateu os Estados Unidos por 83 a 76, pelo último jogo das Eliminatórias, e conseguiu a classificação para a Copa do Mundo de Basquete, que será disputada em agosto, na China.

A vitória era o único resultado que interessava para conseguir a vaga. Se tivesse perdido, o Brasil precisaria de derrotas de México e Colômbia para se classificar, mas os mexicanos venceram o Uruguai. Ou seja, o revés significaria a eliminação. O resultado deixou a seleção brasileira em quarto lugar do Grupo F, com oito vitórias em doze jogos.

O Brasil passou a maior parte do primeiro quarto em desvantagem no placar, mas soube se comportar bem e conseguiu reagir, muito em razão das jogadas em velocidade de Yago, que deu trabalho para os americanos. Foi uma ponte aérea dele, finalizada com enterrada de Caboclo, que permitiu à seleção brasileira ficar à frente pela primeira vez, por 17 a 16 faltando dois minutos para o fim da parcial inicial. Yago também foi o responsável por fechar o quarto, ao acertar uma bola de três e colocar 22 a 16 no marcador.

A seleção brasileira masculina de basquete garantiu vaga na Copa do Mundo, que será realizada na China, em agosto. Foto: Reprodução/Twitter/CBB

Os americanos custaram para voltar a pontuar. Bem defensivamente, o Brasil abriu 27 a 16 nos primeiros momentos do segundo quarto antes de os Estados Unidos converterem um lance livre. Chegou a abrir nove pontos de diferença e conseguiu fechar o tempo com parcial de 39 a 35, depois de alguns momentos mais tensos de reclamação contra a arbitragem por não marcação de falta. Muitos protestos também foram ouvidos das arquibancadas.

No terceiro período, a situação começou a complicar e os EUA conseguiram a virada por 42 a 41. Caboclo voltou a colocar os brasileiros na frente, só que os americanos viraram novamente. Quando o placar desfavorável era de 50 a 46, Yago acertou duas bolas de três seguidas e devolveu a vantagem ao time da casa, com 52 a 50 no marcador. A consolidação do triunfo parcial veio com boas participações de Caboclo, Bruno Hettsheimeir e Yago. Assim, o penúltimo quarto terminou com 62 a 54 favoráveis à equipe de Gustavo de Conti.

O período final chegou a ter uma diferença de 11 pontos para o Brasil, mas cinco ataques sem pontuar deixaram a seleção americana se aproximando e diminuindo para cinco. Apesar disso, não foi ultrapassado em nenhum momento, voltou a conseguir diferenças maiores, inclusive uma de nove pontos na reta final, e fechou a vitória por 81 a 74.