O Dream Team do basquete dos Estados Unidos estreia neste domingo, 28, contra a Sérvia nas Olimpíadas de Paris. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, entre outras estrelas da National Basketball Association (NBA), se juntam em busca da medalha de ouro olímpica. O nome de Time dos Sonhos surgiu em 1992, mas é usado como sinônimo para a seleção dos EUA na modalidade desde então. Naquela ocasião, era liderado por Michael Jordan, Larry Bird e Magic Johnson, referências no basquete americano.

A seleção de 1992 é tida como a maior da história desse esporte – e disputa esse título com outras modalidades –, mas só foi formada após repetidos fracassos diante da União Soviética nos Jogos Olímpicos e diante do Brasil, em casa nos Jogos Pan-Americanos.

LeBron James é referência no Dream Team de 2024 dos Estados Unidos. Foto: Giuseppe Cacace/AFP

PUBLICIDADE Todos os atletas da NBA que compuseram o Dream Team estão no Hall da Fama da liga; David Robinson e Michael Jordan também foram lembrados no da Fiba. Na abertura da Olimpíada de Paris, a seleção teve vídeos mostrados ao longo da cerimônia. Todos esses fatores colocam a equipe de 1992 como referência no quesito “time dos sonhos”. Mas, pelo menos nos números, não é a mais impactante da história dos Estados Unidos. Em 1992, o elenco teve uma média de 23,2 pontos na temporada da NBA, com Michael Jordan sendo o líder no quesito (30 pontos); 32 anos depois, os 12 atletas que chegam para a disputa em Paris tiveram 23,8 pontos em suas respectivas franquias da NBA – Jayson Tatum, Jrue Holiday e Derrick White, do Boston Celtics, se juntam ao elenco como atuais campeões.

Joel Embiid se envolveu em polêmica antes das Olimpíadas pois optou por defender os Estados Unidos. Nascido no Camarões, Embiid esteve perto de jogar pela França, mas acabou se naturalizando americano. De todos os jogadores, de 1992 e 2024, ele é quem tem a maior média de pontos (34,7 em sua última temporada pelo Philadelphia 76ers). “Eu sou americano, cara”, disse, quando hostilizado por torcedores franceses nos primeiros dias da preparação para os Jogos Olímpicos.

Nos demais critérios, o primeiro Dream Team leva vantagem. Em assistências, John Stockton (13,7) e Magic Johnson (12,5) lideram o quesito e puxam a média para 6,2 por partida na temporada. Os números de Magic levam em consideração a temporada de 1990/1991, já que ele ficou fora da disputa no ano seguinte após ter sido diagnosticado como portador de HIV. Ele se aposentou da liga, mas retornou para compor o Dream Team.

Nos rebotes, 7,45 em média para o time de 1992, impulsionado por Karl Malone e Patrick Ewing (11,2 cada). Mas no quesito, é Anthony Davis, com 12,6, que lidera as estatísticas entre os dois elencos.

Até as Olimpíadas de Barcelona, apenas jogadores amadores e universitários eram escalados nas competições internacionais, por decisão da Federação Internacional de Basquete. Em 1989, essa regra foi derrubada e a delegação americana optou por levar os melhores talentos para os Jogos de 1992. Surge então o Dream Team que, dos 12 convocados, 11 atuavam como profissionais na NBA – a exceção foi Christian Laettner, que defendia a universidade de Duke à época.

Seleção de 2024 é mais vitoriosa

Ainda será preciso ver como a seleção americana se sairá nas Olimpíadas de Paris para comparar o desempenho, em conjunto, com o elenco anterior. O Dream Team 1 venceu todos os adversários por mais de 100 pontos, com uma margem de vitória média de 43,75 por partida. Por outro lado, o elenco de 2024 é mais vitorioso na NBA do que o antecessor.

Em 1992, apenas Larry Bird, Scottie Pippen, Michael Jordan e Magic Johnson já haviam sido campeões da liga quando disputaram as Olimpíadas; em 2024, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum, Anthony Davis, Jrue Holiday e Derrick White conquistaram ao menos um anel ao longo das carreiras.

Elenco dos Estados Unidos de 2024 é mais vitorioso do que o de 1992. Foto: Benjamin Cremel/AFP

Não somente isso, mas o número de Jogadores Mais Valiosos (MVP) em 2024 é ligeiramente superior: quatro (LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e Joel Embiid) contra três (Michael Jordan, Larry Bird e Scottie Pippen). Em relação a nomeações ao Jogo das Estrelas da NBA, o time de 2024 soma 78 participações, enquanto o de 1992, 71.

Comparações com 1992

Ao longo da preparação para os Jogos Olímpicos, não faltou comparações entre as duas equipes. Primeiramente, pela razão em que o elenco de 2024 foi formado: após fracassar nas Copas do Mundo de basquete de 2019 e 2023, em que terminou fora do pódio, a seleção americana se viu criticada internamente. Além disso, Noah Lyles, velocista americano – que competirá nos Jogos Olímpicos de Paris – fomentou esse debate, ao afirmar que os campeões da NBA não podem se considerar "campeões mundiais". "Sabe, o que mais me dói é que tenho que assistir às finais da NBA e eles têm o título de 'campeão mundial' na cabeça. Campeão mundial de quê? Dos Estados Unidos? Não me interpretem mal. Eu amo os EUA – às vezes – mas esse não é o mundo. Esse não é o mundo. Nós somos o mundo. Temos quase todos os países aqui lutando, prosperando, colocando suas bandeiras para mostrar que estão representados. Não há bandeiras na NBA. Precisamos fazer mais. Precisamos ser apresentados ao mundo", disse, em 2023. Das 30 franquias que disputam o título da NBA, apenas uma – Toronto Raptors – não é dos Estados Unidos. Mesmo assim, essa fala foi alvo de críticas dos atletas. "Alguém ajude esse cara", escreveu Kevin Durant. Um ano depois, o atleta do Phoenix Suns é uma das principais estrelas desse time que busca a 'redenção' em Paris. E usa das comparações com 1992 a seu favor.

Uma foto clássica de Larry Bird, Michael Jordan e Magic Johnson, em 1992, foi recriada por Curry, LeBron e Durant – a nova versão ainda não foi divulgada. Quando perguntados sobre quais jogadores de 1992 eles mais se assemelham, Durant respondeu Jordan, Tatum escolheu Bird, ídolo dos Celtics, e Curry, Chris Mullin.

A ideia é restabelecer a hegemonia no basquete Fiba. E os números nos amistosos pré-Olimpíada mostram que o caminho não será tão fácil. Foram cinco vitórias, com média de dez pontos de vantagem em cada uma. Contra o Sudão do Sul, no duelo mais complicado, LeBron James conquistou a vitória, por apenas um ponto, na última posse dos Estados Unidos.