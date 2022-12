Duelo entre DeRozan e Antetokounmpo termina com vitória dos Bulls sobre os Bucks na NBA

O United Center foi palco de um duelo intenso entre DeMar DeRozan, do anfitrião Chicago Bulls, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, na noite de quarta-feira. Ambos alcançaram “double-doubles” com pontuação acima de 40, e o grego teve números um pouco melhores, mas quem saiu de campo vitorioso foi DeRozan, essencial para o triunfo por 119 a 113 conquistado pelos Bulls na prorrogação.

Antetokounmpo somou 45 pontos, 22 rebotes e sete assistências, enquanto DeRozan anotou 42 pontos e dez rebotes. Um dos lances mais celebrados pela torcida presente na arena em Chicago foi um embate entre os dois durante o segundo quarto. Na jogada, o ala do Bulls encarou o grego na entrada do garrafão, passou por ele e colocou a bola na cesta.

Dono da décima colocação do Leste, o Chicago Bulls faz uma campanha oscilante, mas tem levado a melhor contra os primeiros da tabela, como é o caso do Milwaukee Bucks, terceiro colocado. A franquia de Illinois tem cinco vitórias e uma derrota contra as equipes do top 3: Boston Celtics, Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks. “Você começa a correr mais rápido quando um cachorro te persegue, certo? Acho que é como esse tipo de sentimento, se é que isso faz sentido”, comentou DeRozan sobre o desempenho.

DeMar DeRozan anotou 42 pontos e dez rebotes na vitória dos Bulls sobre os Bucks na NBA. Foto: Kamil Krzaczynski/USA Today Sports

Vice-líder da Conferência, o Brooklyn Nets alcançou a décima vitória seguida ao bater o Atlanta Hawks pela magra diferença de 107 a 108, com um “double-double” de 26 pontos e 16 rebotes anotado por Kevin Durant. A série de vitórias é a maior alcançada por uma franquia na atual temporada regular e a maior dos Nets desde de a temporada 2005/2006.

Outro jogo que terminou com apenas um ponto de diferença foi o triunfo por 127 a 126 do Sacramento Kings, sexto do Oeste, sobre o vice-líder Denver Nuggets, que contou com 40 pontos marcados pelo astro Nikola Jokic, mas viu De’Aaron Fox e Malik Monk roubarem o brilho. Fox teve 31 pontos e 13 rebotes, e Monk fez 33 pontos, um deles no arremesso livre decisivo quando restava menos de um segundo de jogo. Os Kings chegaram a ter uma desvantagem de 19 pontos no terceiro quarto.

Em New Orleans, mais um placar apertado: Pelicans 119 x 117 Minnesota Timberwolves. O nome do jogo foi Zion Williamson, que fez 43 pontos, a maior pontuação de sua carreira, e foi festejado pelos companheiros ao fim da partida. Mais do que isso, foi o responsável pelos 14 pontos finais do time da casa, em uma atuação decisiva.

Quem também teve a maior pontuação da carreira foi o japonês Rui Hachimura, autor de 30 pontos e de uma cesta de três crucial para o Washington Wizards bater o desfalcado Phoenix Suns, top 5 do Oeste, por 127 a 102. Antes da partida, a franquia do Arizona anunciou que Devin Booker sofreu uma distensão na virilha e será desfalque por pelo menos quatro semanas. Cam, Johnson, Cam Payne e Landy Shamet também são baixas.

Posicionado mais abaixo na Conferência Oeste, em décimo lugar, e desfalcado como o Phoenix, o Golden State Warriors chegou à terceira vitória seguida ao superar o Utah Jazz por 112 a 107. Sem Stephen Curry, Klay Thompson e Andrew Wiggins, os Warriors contaram com 26 pontos de Jordan Poole e 19 de Donte DiVicenzo.

Ainda mais abaixo, o Los Angeles Lakers, 14º colocado do Oeste, foi superado por 112 a 98 pelo Miami Heat, comandado por Jimmy Butler, autor de 27 pontos. A pontuação foi a mesma de LeBron James, que também teve nove rebotes e seis assistências, mas saiu mais uma vez frustrado de quadra.

Confira os resultados de quarta-feira:

Detroit Pistons 121 x 101 Orlando MAgic

Washington Wizards 127 x 102 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 107 x 108 Brooklyn Nets

Miami Heat 112 x 98 Los Angeles Lakers

Chicago Bulls 119 x 113 Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans 119 x 118 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 112 x 107 Utah Jazz

Sacramento Kings 127 x 126 Denver Nuggets

Confira os jogos de quinta-feira:

Charlotte Hornets x Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Boston Celtics x LA Clippers

Toronto Raptors x Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs x New York Knicks

Dallas Mavericks x Houston Rockets