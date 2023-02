Gui Santos se destaca em evento do All-Star Weekend da NBA e agradece oportunidade

O jovem brasileiro Gui Santos foi um dos destaques do NBA G-League Next Up Game, jogo entre os destaques da liga de desenvolvimento da liga de basquete dos EUA, no Jon M. Huntsman Center, em Salt Lake City, em Utah.

Na quadra, Gui Santos defendeu a equipe de Scoot Henderson, armador do NBA G League Ignite, que foi derrotada pelo time de Luka Garza, ala do Iowa Wolves, por 178 a 162.

Gui Santos anotou 15 pontos, seis assistências e quatro rebotes, sendo o quinto jogador que mais fez pontos por sua equipe.

Gui Santos se destaca em evento do NBA All-Star Weekend. Foto: Christopher Creveling / USA TODAY Sports

“Foi legal, deu para descontrair bastante. É um jogo que não é tão levado a sério, todo mundo quer mostrar suas habilidades, manobras e enterradas. Acho que foi um bom momento, fazer um espetáculo para quem veio assistir ou acompanhou de casa. Mais uma vez obrigado pela oportunidade e todos que assistiram. Estamos juntos demais, Brasil!”, declarou Gui ao Estadão após o jogo.

🏀🇧🇷 Gui Santos analisa atuação na NBA G-League Next Up Game, evento do All-Star Weekend da NBA pic.twitter.com/2dCAeSrGW4 — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) February 19, 2023

Com boas atuações pelo Minas no Novo Basquete Brasil (NBB), Gui Santos foi selecionado pelo Golden State Warriors na 55ª escolha geral no draft de 2022. Não conseguiu uma vaga na equipe antes do início da temporada, mas optou por seguir por lá, indo atuar na G-League, a liga de desenvolvimento da NBA, pelo Santa Cruz Warriors, afiliado ao Golden State.

Bons desempenhos em partidas que têm holofotes, como o jogo de hoje, podem abrir as portas da elite do basquete norte-americano para Gui. O jogador brasileiro não estipula um prazo para conseguir uma vaga na equipe principal, mas espera ser bem avaliado ao fim da atual temporada.