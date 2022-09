Jogadoras do Mali armam pancadaria após partida no Mundial de Basquete; assista

O Mundial de Basquete Feminino assistiu nesta segunda-feira a uma cena lamentável após o jogo entre Sérvia e Mali pela quarta rodada, do Grupo B, da fase inicial do torneio.

Durante a entrevista da atleta sérvia Sasa Cado na zona mista do State Sports Centre, em Sydney, as jogadores malinesas Salimatou Kourouma e Kamite Elisabeth Dabou começaram a trocar socos. Assista:

Em vídeo reproduzido nas redes sociais, é possível notar que Sasa Cado respondia as perguntas com bom humor quando é surpreendida com gritos. Em seguida, a câmera se volta para a briga entre as atletas do Mali. Salimatou Kourouma e Kamite Elisabeth Dabou trocam socos na cabeça, enquanto as companheiras de equipe tentam conter a confusão.

Salimatou Kourouma em ação antes de participar de troca de socos no Mundial. Foto: Rick Rycroft/ AP

Uma das possível razões para a briga seria a atuação do Mali no jogo diante da Sérvia. Em quadra, as malinesas perderam por 68 a 81 e somaram sua quarta derrota no Mundial de Basquete Feminino.

Antes, Mali já havia perdido para Japão (89 a 56), Austrália (118 a 58) e França (74 a 59). Com os resultados, a seleção malinesa fica na lanterna do Grupo B e está eliminada.

A última chance de somar uma vitória no Mundial será nesta madrugada, às 3h, quando Mali pega o líder Canadá na rodada derradeira da fase de grupos. O Mundial de Basquete Feminino acontece na cidade de Sydney, na Austrália, e ainda aguarda as disputas de quartas, semifinal e final.