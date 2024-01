LeBron James leva ‘pescotapa’ de desafeto em derrota dos Lakers na NBA; veja vídeo

Dillon Brooks tornou a partida entre o Houston Rockets e o Los Angeles Lakers, em Houston, em um dos mais tensos das últimas semanas na NBA. Antigo desafeto de LeBron James, ele acertou o rosto do astro com um “pescotapa” numa disputa e depois trocou provocações com o próprio LeBron e outros jogadores dos Lakers. Brooks também entrou em atrito com Vanderbilt, que acabou dando um empurrão no rival e foi expulso de quadra.

PUBLICIDADE As desavenças entre Brooks e LeBron são antigas. Em novembro, enquanto ainda atuava pelo Memphis Grizzlies, Brooks chamou LeBron James de “velho” após um empate na primeira rodada dos playoffs — em abril, o atual jogador do Houston já havia usado a mesma palavra para provocar o rival. Na partida seguinte, ele foi expulso após acertar o ados Lekers nas partes baixas Após a partida desta segunda-feira, LeBron foi questionado sobre os momentos de tensão com Brooks e a antiga rivalidade entre os dois, mas se recusou a tocar no assunto. “Próxima pergunta”, respondeu de maneira direta ao jornalistas.

LeBron James vai ao chão após ser acertado no rosto por Dillon Brooks Foto: Michael Wyke/ AP

Na vitória dos anfitriões por 135 a 119, Jalen Green e Alperen Sengun foram os destaques da equipe da casa, com 34 e 31 pontos, respectivamente. Cada um anotou também 12 rebotes e sete assistências. Pelos Lakers, LeBron, Anthony Davis e D’Angelo Russell registraram 23 pontos cada.

Apesar do resultado, o time de Los Angeles continua em situação mais favorável que o rival. Os Lakers aparecem na nona colocação, com o mesmo número de vitórias e derrotas: 24. Os Rockets figuram em 11º, com 22/24.