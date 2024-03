NBA aplica multa milionária a jogador que acusou árbitros de manipulação por aposta; saiba o valor

Rudy Gobert foi multado em US$ 100 mil (R$ 500 mil) por acusar a arbitragem da NBA a manipular jogos para beneficiar apostas esportivas. A multa aplicada ao pivô do Minnesota Timberwolves é a maior de um jogador não suspenso nesta temporada. Gobert sustentou a acusação em entrevista após a derrota por 113 a 104 diante do Cleveland Cavaliers, na sexta-feira, dia 8, mas não apresentou provas.

Tudo começou com a marcação da sexta falta da equipe no quarto período da partida. Gobert reagiu fazendo gesto de dinheiro com os dedos. Em entrevista pós-jogo, o atleta sustentou a acusação. "É o que eu realmente acredito. Erros acontecem. Os árbitros também cometem erros. Mas às vezes acho que é mais do que erros. Acho que todos que estão nesta liga sabem. Acho que tem de melhorar", cobrou. Isso já seria o suficiente para multá-lo, conforme nota da NBA. Entretanto, o vice-presidente da liga, Joe Dumars, considerou também outro comentário de Gobert na mesma ocasião. "Eu sei que as apostas e tudo mais estão se tornando maiores e maiores, mas não deveria parecer assim", disparou o pivô.

Rudy Gobert ficou na bronca com a arbitragem depois de marcada falta técnica no último quarto do jogo contra o Cleveland Cavaliers. Foto: Sue Ogrock/AP Photo

A NBA é rígida com críticas à arbitragem. Um simples comentário pode ter multa entre US$ 10 mil e US$ 30 mil (R$ 49,7 mil a R$ 149,1 mil). Em janeiro, Anthony Edwards, também do Timberwolves, porém, abriu um novo precedente. Ele recebeu pena de US$ 40 mil (R$ 198,9 mil) por reclamações aos juízes. Gobert ficou fora da partida do último domingo, em que o Timberwolves perdeu por 120 a 109 para o Los Angeles Lakers. O motivo apontado foi uma lesão na coxa.

James Harden, atualmente no Los Angeles Clippers, foi multado em agosto do ano passado, quando ainda defendia o Philadelphia 76ers. Ele também teve a punição de US$ 100 mil, aplicada agora a Gobert. O motivo foi recusar-se a cumprir serviços previstos no contrato com a franquia da Filadélfia. Multas superiores a essas costumam ser aplicadas a jogadores que tomam suspensão. A NBA destina os valores a instituições de caridade que patrocina nos Estados Unidos.

Aos 31 anos, Gobert está na NBA há 11 temporadas. Ele tem média de 13,8 pontos, 12 rebotes e 2,1 bloqueios por jogo no Timberwolves. Na atual temporada, o pivô francês recebe US$ 41 milhões (R$ 203,8 milhões) do clube.