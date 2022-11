Curry e Thompson somam 74 pontos e Warriors ganham a primeira fora de casa na NBA

Publicidade

Com grande atuação dos astros Stephen Curry e Klay Thompson, o Golden State Warriors conquistou, neste domingo, a primeira vitória fora de casa na atual temporada, ao vencer por 127 a 120 o Houston Rockets. Juntos, os craques somaram 74 pontos.

Thompson, que estava devendo uma grande apresentação desde o seu retorno, após lesões, desencantou na visita ao lanterna da Conferência do Oeste e marcou 41 pontos. Já Curry fez ótima segunda parte do jogo e terminou com 33 pontos, além de 15 assistências na oitava vitória da equipe, em 17 jogos. Está na 11ª colocação.

Stephen Curry mais uma vez foi o destaque da vitória dos Warriors na NBA. Foto: Troy Taormina/USA TODAY Sports

Do lado do Houston, Kevin Porter Jr. foi o destaque, com 30 pontos, mas insuficientes para evitar a 14ª derrota em 17 partidas disputadas nesta temporada.

Em Nova York, O Brooklyn Nets teve o retorno de Kyrie Irving, após suspensão de oito jogos por “impacto perigoso de sua conduta” em relação a postagens de mídia social sobre um livro e filme que continham conceitos anti-semitas. Em seu retorno, os Nets viraram diante do Memphis Grizzlies, após perderem o primeiro tempo por 62 a 57, e obtiveram a vitória por 127 a 115.

Irving marcou 14 pontos para a equipe de Nova York, que teve mais uma vez Kevin Durant como líder, ao somar 26 pontos. Ben Simmons contribuiu com 22. Com o resultado, os Nets somam oito vitórias e nove derrotas para ocupar a nona colocação na Conferência do Leste. Memphis, por sua vez, está em sexto lugar na Conferência do Oeste, com dez triunfos e sete revezes. Apesar da derrota, Dillon Brooks, com 31 pontos, foi o cestinha da partida.

Confira os resultados da noite deste domingo na NBA

Phoenix Suns 116 x 95 New York Knicks

Washington Wizards 106 x 102 Charlotte Hornets

Sacramento Kings 137 x 129 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 127 x 115 Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers 113 x 87 Miami Heat

Houston Rockets 120 x 127 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 97 x 98 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 123 x 92 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta segunda na NBA

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

Indiana Pacers x Orlando Magic

Chicago Bulls x Boston Celtics

Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves x Miami Heat

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder x New York Knicks

Los Angeles Clippers x Utah Jazz