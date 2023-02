NBA: Celtics arrasam Nets em casa e voltam a mostrar força após oscilações; veja lances

Após um fim de janeiro irregular e quase irreconhecível na NBA, o Boston Celtics abriu fevereiro com uma vitória arrasadora, na noite desta quarta-feira. Em casa, o dono da melhor campanha da temporada regular aplicou 139 a 96 no Brooklyn Nets, quarto colocado da Conferência Leste. Pela mesma rodada, o Golden State Warriors voltou a tropeçar.

Forte candidato ao título da temporada, os Celtics não deram sossego aos Nets. Foram 30 pontos de vantagem somente no primeiro quarto. A diferença chegou a 49 pontos ao longo da partida, na qual Jayson Tatum e Jaylen Brown ofuscaram completamente Kyrie Irving. Tatum terminou o duelo com 31 pontos e nove rebotes. Brown contribuiu com 26 pontos.

O time de Boston contou com o retorno de Robert Williams III, recuperado de lesão. Ele foi o autor de 16 pontos e nove rebotes. “Eles estão com fome”, disse o jogador, referindo-se a Tatum e Brown. “Eles ainda estão chateados pela temporada passada.” Em 2022, os Celtics foram derrotados na final pelos Warriors.

Jayson Tatum foi um dos destaques do Celtics na vitória sobre os Nets. Foto: David Butler II / USA TODAY Sports

Sem citar a decepção do ano passado, Tatum garantiu motivação para buscar a conquista que havia escapado na última final. “Eu me sinto ótimo. Meu corpo está muito melhor nesta época do ano, em comparação à temporada passada”, declarou a referência dos Celtics nos últimos anos.

A equipe de Boston ampliou a vantagem na liderança da Conferência Oeste, agora com 37 triunfos e 15 derrotas. Os Nets, apesar dos 20 pontos de Irving, ocupam o quarto posto, com 31 vitórias e 20 revezes.

Pela Conferência Oeste, os atuais campeões voltaram a decepcionar. Fora de casa, o Golden State Warriors foi superado pelo Minnesota Timberwolves por 119 a 114. O trio formado por D’Angelo Russell, Anthony Edwards e Naz Reid dominou o duelo com 29, 27 e 24 pontos, respectivamente. Pelos Warriors, Stephen Curry foi o destaque, com 29.

O tropeço custou caro ao time da Califórnia por ser em confronto direto na briga por uma vaga nos playoffs. Warriors e Timberwolves disputam a cada rodada a sexta posição da tabela do Oeste, que dá o última lugar direto nos playoffs.

Com o resultado, os atuais campeões da NBA caíram para o sétimo lugar, com 26 vitórias e 25 revezes, enquanto a equipe de Minnesota apresenta campanha ligeiramente superior: 28 triunfos e 26 derrotas.

JOGO ADIADO

O confronto entre Detroit Pistons e Washington Wizards, agendado para ser disputado na noite desta quarta foi adiado de última hora devido ao mau tempo nos arredores da cidade de Dallas. O time de Detroit não conseguiu deixar o local, onde jogou contra o Dallas Mavericks na segunda, devido a uma tempestade. E não pôde voltar para casa, onde enfrentaria os Wizards. A organização da NBA ainda não anunciou a nova data da partida.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira na NBA

Philadelphia 76ers 105 x 94 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 112 x 122 Portland Trail Blazers

Boston Celtics 139 x 96 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 109 x 119 Sacramento Kings

Houston Rockets 112 x 106 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 119 x 114 Golden State Warriors

Utah Jazz 131 x 128 Toronto Raptors

Phoenix Suns 100 x 132 Atlanta Hawks

Detroit Pistons x Washington Wizards (adiado)

Acompanhe os jogos desta quinta-feira na NBA

Indiana Pacers x Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies

New York Knicks x Miami Heat

Chicago Bulls x Charlotte Hornets

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Los Angeles Clippers