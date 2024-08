Olimpíadas 2024: LeBron James leva enterrada humilhante na final contra França; veja

A jogada incendiou o jogo, que já estava quente. O lance foi digno de ‘pôster’, tradicionalmente chamado quando uma jogada no basquete é extremamente chamativa. Restava menos de 3 minutos para o intervalo quando Yabusele recebeu no canto direito da quadra. Fintou um passe para o meio e cortou para o fundo. Encontrou James parado tentando cavar uma falta de ataque, mas os juízes nada deram. Deixaram o lance rolar e se eternizar numa verdadeira pintura.

No final das contas, não deu para a França. Stephen Curry acertou 4 bolas de três pontos que acabou com quaisquer reações francesas - e não foram poucas. Os EUA conquista, mais uma vez, o lugar mais alto do pódio do basquete.