Dream Team? Veja quem pode ser o próximo rival do Brasil no basquete masculino nas Olimpíadas

A vitória de 102 a 84 do Brasil em cima do Japão deu ao País uma vaga nas quartas de final da disputa do basquete masculino nas Olimpíadas de Paris-2024. A equipe se classificou entre as duas melhores terceiras colocadas - França e Alemanha também avançaram no Grupo B da modalidade.

A partir de agora, a disputa será no esquema mata-mata com jogos eliminatórios. E o rival pode ser complicado já nesta primeira fase.

LeBron James, Jrue HoliDay e Anthiny Davis em atuação pelos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 contra a equipe da Sérvia Foto: Sameer Al-doumy/SAMEER AL-DOUMY

PUBLICIDADE Por terem disputado o mesmo grupo da seleção, franceses e alemães não podem ser rivais na próxima fase, de acordo com o regulamento. Os dois possíveis adversários são equipes fortes. Uma delas é o Canadá, que já está garantido com seis pontos e deve ficar como uma das duas melhores campanhas do torneio nesta fase. O outro time ainda está para ser definido, mas tem tudo para ser o Dream Team dos Estados Unidos. Liderados por LeBron James e com as ilustres companhias de nomes como Stephen Curry, Anthony Davis e Kevin Durant, a seleção norte-americana ainda joga neste sábado, 3, contra Porto Rico. Atualmente os EUA tem quatro pontos e tem tudo para vencer e também chegar a seis pontos. Se ganhar, também assumirá o posto de melhor campanha geral, já que seu saldo é melhor que o do Canadá.

Como serão as quartas de final no basquete das Olimpíadas

O Brasil, por ter garantido vaga como um dos terceiros colocados, estará no Pote G (ou Pote 4) do sorteio. Os adversários saem do Pote 1, que é composto pelos dois melhores primeiros da fase de grupos. Nesse momento, Estados Unidos e Canadá ocupam esse espaço. Veja a definição dos potes:

Pote 1 : 1º e 2º colocados (os dois melhores primeiros da fase de grupos)

: 1º e 2º colocados (os dois melhores primeiros da fase de grupos) Pote 2 : 3º e 4º colocados (o pior primeiro e o melhor segundo da fase de grupos)

: 3º e 4º colocados (o pior primeiro e o melhor segundo da fase de grupos) Pote 3 : 5º e 6º colocados (os dois segundos classificados que restam da fase de grupos)

: 5º e 6º colocados (os dois segundos classificados que restam da fase de grupos) Pote 4: 7º e 8º colocados (os dois melhores terceiros colocados da fase de grupos) - pote do Brasil

Após as quartas de final, será feito um novo sorteio com os times que se classificaram. A única restrição é que os dois times do Pote 1, os dois melhores da primeira fase, não podem se enfrentar nesse sorteio. Portanto, os dois melhores da fase inicial só jogaram entre si numa eventual disputa pela medalha de ouro.