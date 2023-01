Sem Tatum, Celtics batem Raptors por 2 pontos e chegam a 9 vitórias seguidas na NBA

A noite de sábado da NBA foi repleta de placares apertados. Um deles foi a favor do Boston Celtics, que venceu o Toronto Raptors por emocionantes 106 a 104 para alcançar sua nona vitória seguida. Foi por apenas dois pontos também que o Philadelphia 76ers venceu o difícil duelo fora de casa contra o Sacramento Kings, 129 a 127.

Jogando na Scotiabank Arena, os Celtics não atuaram com sua principal arma, Jayson Tatum. Com dores no pulso, o candidato a MVP foi poupado. Os titulares Marcus Smart, que tem uma torção no tornozelo, e Robert Williams, com uma lesão no joelho, até atuaram no primeiro tempo, mas não chegaram a finalizar a partida. Com tantas baixas, Jaylen Brown foi o destaque, com 27 pontos. Grant Williams anotou 25 e Malcolm Brogdon fez 23.

Os Raptors lideraram o placar na maior parte do jogo, chegando a ter 11 pontos de vantagem. Os times chegaram no último quarto com quatro pontos de diferença, com os donos da casa ainda liderando, mas o Boston Celtics reagiu. Payton Pritchard fez todos seus 12 pontos no período final do duelo e ajudou na virada. Os Raptors chegaram a ter a bola para empatar, mas pararam na barreira defensiva do time de Boston. O time da casa jogou sem Fred VanVleet e o cestinha da partida foi Pascal Slakam, 29 pontos.

Boston Celtics vencem mais uma mesmo sem Jayson Tatum Foto: (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

“Isso diz muito sobre nosso time. No início do jogo, obviamente, você podia sentir que simplesmente não tínhamos pique. Nós apenas seguimos jogando, não vacilamos, fizemos grandes lances. Os garotos fizeram um ótimo trabalho gerenciando o jogo”, disse o técnico do Boston, Joe Mazzulla.

Atual campeão da Conferência Leste, o Boston lidera com 35 vitórias e 12 derrotas. O Toronto Raptors chegou à terceira derrota seguida e é o 11º colocado (20-27). O Milwaukee Bucks (29-17), segundo colocado, não foi páreo para o Cleveland Cavaliers fora de casa e terminou derrotado por 114 a 102. O Cleveland (29-19) está em quinto no momento. Evan Mobley brilhou ao anotar 38 pontos. Na noite, ele só não superou Anthony Edwards, que fez 44 pontos na vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Houston Rockets por 113 a 104.

A Conferência Leste fica pegando fogo com a vitória do Philadelphia 76ers no Golden 1 Center, em Sacramento, ficando em terceiro (30-16). O time da casa liderou a primeira metade da partida, chegando a abrir 21 pontos no segundo quarto. No período seguinte, O Philadelphia reagiu e terminou liderando. O quarto período foi nervoso, mas o time visitante segurou a vantagem de dois pontos, 129 a 127. De’Aaron Fox foi o cestinha dos Kings (31 pontos) e Tyrese Maxey foi o cestinha do Philadelphia (32 pontos). O Sacramento também é o terceiro colocado, só que na Conferência Oeste (26-19).

Confira os resultados da noite deste sábado:

NBA

Toronto Raptors 104 x 106 Boston Celtics

Washington Wizards 138 x 118 Orlando Magic

Atlanta Hawks 118 x 122 Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers 114 x 102 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 113 x 104 Houston Rockets

Phoenix Suns 112 x 107 Indiana Pacers

Sacramento Kings 127 x 129 Philadelphia 76ers

Acompanhe os jogos deste domingo:

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Orlando Magic x Boston Celtics

Chicago Bulls x Atlanta Hawks

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves

Utah Jazz x Charlotte Hornets