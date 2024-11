Bob Burnquist: ‘Hoje tem dinheiro no skate, mas o importante é se cercar das pessoas certas’

“O skatista que tem uma personalidade mais real é o que eu mais me identifico. Não consigo consigo entender o lado mega star ou de ostentar. Eu gosto muito de ver quando a geração vem crescendo com o pé no chão, e com carisma”, diz. “O Japinha é um merecedor pela pessoa que ele é, pelo skate que ele tem, mas obviamente pela personalidade dele, traz uma leveza e Uma tranquilidade. A Raicca também tem essa personalidade, mais leve. Tem a família dela, o pai, o tio, uma galera do skate, com uma visão muito bacana. Ela tem patrocínio da Burnkit e só tem representado”.

A dupla é especialista no park, modalidade disputada em uma espécie de piscina com obstáculos, mas também se destacam no vertical, a tradicional pista em forma de ‘U’ em que Bob ganhou tantos títulos. Japinha, aliás, foi bronze no Mundial de Vert neste ano.

Entre os skatistas, existe a esperança de que a modalidade possa um dia se juntar ao park e o street no programa olímpico. Bob Burnquist vai mais longe e sugere outras ideias para tornar as Olimpíadas mais interessantes com a força do skate, como a inclusão da MegaRampa, estilo de pista que tem montada no terreno de sua casa na Califórnia. São 170 metros de comprimento e 24 metros de altura.

“É natural falar: ‘e outra modalidade, qual seria?’. Pode ser o vert? Pode. Está ali, tem as competições, é bem possível. Mas também tem outras. Tem a MegaRampa, que vale prestar atenção. Às vezes, não necessariamente a MegaRampa como um todo. Ela é enorme, a gente pode dissecar ela, fazer um ‘super quarter’, ou entender outras. Para também não ficar preso em uma conversa. É bacana, acho que o vert merece estar, mas existem outras que as pessoas não estão olhando, que são incríveis. O skate tem versatilidade de formas de competições”