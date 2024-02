Atual número 2 do mundo e principal nome da décima edição do Rio Open, o espanhol Carlos Alcaraz já é um habitué do torneio. O tenista está no Rio para a sua quarta participação, no qual foi campeão em 2022 e vice no ano passado. O bom histórico no torneio carioca, somado aos grandes resultados nas quadras mundo afora, fazem de Alcaraz um dos favoritos do público. E ele demonstra que sabe retribuir esse reconhecimento.

“Sempre me senti muito confortável no Rio, é como se estivesse jogando em casa. As pessoas daqui são maravilhosas, gostam muito de tênis”, disse o espanhol, que concedeu entrevista exclusiva ao Estadão.

Vindo de uma eliminação na semifinal do ATP de Buenos Aires, após ter ficado nas quartas de final do Aberto do Austrália, Carlos Alcaraz reconheceu que seu início de temporada não vem sendo dos melhores, mas ele mesmo afirma que “não é motivo para drama”. E o espanhol já delineou seu grande objetivo na temporada: o ouro olímpico em Paris.