Casa Brasil em Paris tem Galvão Bueno, Fátima Bernardes, Janja e subcelebridades

PARIS - Aberta ao público desde sábado, 27, a Casa Brasil em Paris reúne um grupo de brasileiros de núcleo bem diferentes. Por lá, já passaram subcelebridades, influenciadores digitais, atletas e ex-atletas, políticos e personagens conhecidos da televisão, como Fátima Bernardes e Galvão Bueno, hoje ambos parceiros do Comitê Olímpico do Brasil (COB), responsável pelo espaço.

O espaço foi aberto oficialmente no sábado, mas antes disso, na quinta, o COB organizou um evento restrito a convidados e patrocinadores. O Estadão esteve no local e notou a presença de grupos de convidados de núcleos bastantes distintos, de políticos a influenciadores e esportistas. Galvão Bueno apresentou o evento. Fez um discurso rápido e passou a palavra para o presidente do COB, Paulo Wanderley.

O ex-narrador da Globo e que voltou a estar ligado à emissora tem um projeto com o COB, bem como Fátima Bernardes, ex-âncora do Jornal Nacional cujo contrato com a Globo terminou recentemente. Ambos produzem, de maneiras diferentes, conteúdos para o comitê brasileiro. Galvão é embaixador da Casa Brasil e apresenta atrações no canal do Time Brasil, no YouTube. Fátima faz parte do time de "criadores" do YouTube em parceria com o COB. A ideia, segundo o YouTube, é que essa equipe crie uma variedade de conteúdos esportivos "com um olhar focado na brasilidade". A jornalista foi uma das mais assediadas no evento. Sabrina Sato, que é madrinha do COB, foi outra personalidade que os convidados mais abordaram e filmaram.

O COB tem outros padrinhos e madrinhas, como Zico e Larissa Manoela. O plano do comitê, ao se associar a figuras de fora do esporte olímpico, é aumentar o engajamento junto ao público jovem.

Primeira-dama Janja visitou a Casa Brasil em Paris Foto: Marina Ziehe/COB

Comitiva de Janja

Políticos e pessoas ligadas ao governo também passaram pelo espaço. A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, visitou a Casa Brasil no sábado. Ela está em Paris desde quinta-feira e representou o governo brasileiro na abertura dos Jogos Olímpicos. Completam a representação do governo brasileiro nos jogos os ministros do Esporte, André Fufuca (PP-MA) e do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA), e o embaixador brasileiro na França, Ricardo Neiva Tavares.

Na Casa Brasil, Janja participou de um evento liderado pela Embratur, com o lançamento da “Aliança Global contra a fome e a Pobreza”, campanha que teve participação dos mesatenistas Hugo Calderano e Bruna Alexandra, esta que compete em Paris tantos nos Jogos Olímpicos como nos Paralímpicos.

Janja e Fufuca visitaram também o prédio do Time Brasil na Vila Olímpica. Ela ela posou para fotos com atletas das seleções femininas de handebol e futebol e deixou um desejo de conquistas e medalhas ao Time Brasil em uma grade dentro da Vila, como nas pontes sobre o Rio Sena.

Janja com o presidente do COB, Paulo Wanderley Foto: Marina Ziehe/COB

A Casa Brasil na França

Instalada no Parque de La Villette, zona norte da capital francesa, a Casa Brasil funciona todos os dias durante as Olimpíadas, das 13h às 22h. O COB estima que receberá por dia 5 mil pessoas. A entrada é gratuita, mas é necessário solicitar os ingressos por meio do site oficial. A ideia, ao montar a estrutura, é que ela sirva para comemorar medalhas de atletas brasileiros. “Nossa principal entrega é valorizar os protagonistas desse momento, que são os atletas”, afirmou Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB.

Há uma programação definida com apresentações musicais e de dança dos principais ritmos do país, como o samba, o forró e o axé. Há espaço para praticar esportes populares como “altinha”, frescobol e queimada.

Desde as Olimpíadas de 1996, em Atlanta, que o Brasil está presente nas cidades olímpicas com sua casa. Inicialmente era um espaço de coletiva de imprensa e relacionamento entre jornalistas e atletas. A partir da edição de 2012, em Londres, se transformou no formato atual.

Casa Brasil em Paris reúne políticos, atletas e subcelebridades Foto: João Gabriel/COB

Programação para gringos

Existe uma programação também para franceses e turistas internacionais. São as instalações imersivas batizadas de cubos, com cinco espaços dispostos na área interna. Quatro cubos mostram o Pará, Rio de Janeiro (RJ), Foz do Iguaçu (PR) e Ceará/Rio Grande do Norte. "É um reforço de imagem importante que nos ajudará a romper a barreira dos pouco mais de 6 milhões de turistas internacionais que visitam o Brasil anualmente", acredita o ministro do Turismo, Celso Sabino, segundo o qual o Brasil recebeu mais de 3,6 milhões de turistas estrangeiros no primeiro semestre deste ano. Essas iniciativas foram promovidas pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. A Embratur assinou em março contrato que lhe dá direito ao uso de alguns espaços da Casa Brasil para a realização de ativações e eventos. O investimento foi de R$ 12 milhões.

Segundo a Embratur, o valor contratual referente à cota de patrocínio adquirida pela agência e também pelo Sebrae, em parceria, dá direito ao uso de espaço para instalação permanente da Embratur na área coberta, espaço permanente externo dedicado aos produtores brasileiros selecionados pelo Sebrae, exibição de material promocional do turismo brasileiro por 4 horas/dia nos painéis de LED, uso da sala de reuniões e de espaço para produção de conteúdo audiovisual, uso do espaço gastronômico, além de demais atividades que serão realizadas nas áreas comuns ao longo das Olimpíadas.

“Preparamos, junto com os demais parceiros do COB, a melhor Casa Brasil da história”, afirma ao Estadão Marcelo Freixo, presidente da Casa Brasil. “Quem nos visitar vai sair com um gostinho de ‘quero mais’, a vontade de vir conhecer de perto a alegria e a diversidade do povo brasileiro”.

“Temos a grande oportunidade de promover o Brasil não apenas como destino turístico, mas, também, como sede de grandes eventos esportivos internacionais”, falou Fufuca.