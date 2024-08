Cerimônia de abertura das Paralimpíadas: onde assistir, local e horário do desfile

A cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Paris acontece nesta quarta-feira, 28, às 15h (de Brasília). O desfile partirá da parte inferior da Champs-Elysées, percorrendo pontos da capital francesa, até a Place de la Concorde. Assim como os Jogos Olímpicos, será a primeira vez que ele é realizado fora de um estádio.

Ao todo, serão 184 delegações representadas e mais de 4 mil atletas, que competirão em 23 modalidades diferentes. Todos são divididos em provas, classes e categorias, de acordo com a condição específica e condição de cada atleta. O Brasil já definiu os dois atletas que serão os porta-bandeiras da delegação no evento. Beth Gomes e Gabriel Araújo foram os escolhidos do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para ficar à frente dos atletas na cerimônia. Ambos foram escolhidos pelo País devido à importância para o movimento paralímpico. Em Paris-2020, foram medalhistas de ouro em suas respectivas modalidades.

Beth compete no lançamento de disco e é a atual recordista mundial da categoria (18,45 m, superando a antiga marca, que era dela mesmo). Aos 27 anos, quando era jogadora de vôlei e trabalhava como guarda civil, fraturou a tíbia e, durante a recuperação, foi diagnosticada com esclerose múltipla. Hoje, aos 59 anos, é uma das esperanças do Brasil superar o recorde de medalhas.

Cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos acontece nesta quarta-feira. Foto: Olivier Morin/AFP

Já o nadador Gabriel Araújo – ou Gabrielzinho, como é conhecido –, disputa sua segunda Paralimpíada e, assim como Beth, é um fenômeno da sua categoria. Na estreia, em Tóquio, conquistou três pódios: ouro, nos 200m livre e nos 50m costas, e prata nos 100m costas, todos pela classe S2, para atletas com comprometimentos físico motores.

Saiba tudo sobre a cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Paris

Data: 28 de agosto;

Horário: 15h (de Brasília);

Local: Champs-Elysées, em Paris, na França.

Onde assistir à cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Paris

SporTV 2 (TV fechada);

Globoplay (streaming);

Comitê Paralímpico Internacional (YouTube).