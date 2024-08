Corinthians perde a primeira e sofre maior goleada da história no Brasileirão Feminino

Boa parte desse saldo foi conquistado na partida de hoje, contra o Corinthians. O Cruzeiro abriu o placar logo cedo, com Marília, mas viu a equipe visitante empatar com Jaque Ribeiro. As Cabulosas voltaram a ficar à frente do placar com Fabíola Sandoval, mas Érika deixou tudo igual de novo para o Corinthians. No fim do primeiro tempo, porém, Marília, novamente, apareceu para fazer o 3 a 2 e garantir que o Cruzeiro fosse para o intervalo com a vantagem.

Se o primeiro tempo foi equilibrado, o segundo foi um domínio total das donas da casa. Marília, no início da segunda etapa fez o seu terceiro gol na partida, o quarto do Cruzeiro. Clarinha fez o quinto, e o sexto gol foi marcado por Mariza, contra. Fechando o placar, Vitória marcou o sétimo gol cruzeirense que decretou a maior goleada da história do Brasileirão Feminino já sofrida pelo Corinthians.