ASICS Gel-Nimbus 26 desembarca no Brasil

Quem corre há pelos menos cinco anos com certeza já experimentou um ASCIS Gel-Nimbus, modelo tradicional para corrida de rua, que agora ganha sua 26ª edição. As duas principais características dele são conforto e amortecimento. Aliás, a versão anterior parecia até um "sofazinho" para os pés dos corredores de rua, estava confortável até de mais, e nesta nova versão ajustarem exatamente isso. O Gel-Nimbus 26 é um modelo excelente para rodar poupando as articulações. E se seu ortopedista pediu para você correr com um tênis com um bom amortecimento, esse com certeza é uma boa indicação, que está desembarcando no Brasil por R$1.199,99.

PUBLICIDADE Até três anos atrás, amortecimento superior era sinônimo de tênis pesado. E foi aí que a tecnologia mudou essa equação. No caso do ASCIS Gel-Nimbus-26 são duas, a nova FF-Blast+ Eco aliada à nova versão da PURE GEL(TM). O que elas fazem? Uma absorção de impacto 65% mais macia e uma espuma 20% mais sustentável do que a média usada pela indústria dos calçados. Na fabricação entram resíduos do processamento da cana-de-açúcar, por exemplo. Nessa linha ecológica, o cabedal (parte superior do tênis) é em Engineered Knit, feito em poliéster reciclável. Tá, mas e o solado? Ele também interfere na maciez. Dentre as atualizações, a ASICS inseriu no solado a nova tecnologia HYBRID ASICSGRIP(TM). Ela é fruto da combinação das borrachas ASICSGRIP(TM) e AHARPLUS(TM) na sola, o que proporciona uma tração aprimorada, além de maior maciez e durabilidade, atributos que são extremamente valorizados pelo corredor. O modelo pesa 262g no modelo 38 feminino e tem drop 8mm. Há também a versão TR, com um solado ainda mais parrudo, por R$ 1.299,99. "Estamos muito felizes em lançar a nova versão do nosso tênis que é líder na categoria de amortecimento. O GEL-NIMBUS(TM) 26 oferece o incrível conforto que os fãs esperam dessa silhueta, mas nós a aprimoramos para aumentar a aderência e melhorar o ajuste no pé, de modo que esse modelo seja um parceiro ainda melhor dos corredores e ofereça uma experiência excepcional durante as corridas. Além disso, é importante ressaltar que adicionamos a rotulagem CO2 ao tênis, a fim de continuar mostrando de forma transparente aos consumidores os esforços de sustentabilidade que estamos realizando na ASICS", afirma Daniel Costa, diretor de Produtos e Inovação ASICS na América Latina.

Tive o privilégio de ganhar um Gel-Nimbus 26 de presente da marca japonesa durante a feira da corrida - The Running Event, nos EUA, em novembro. Tenho usado desde então. O conforto do modelo está na medida certa. Mas, como o cabedal é em knit, ela dá uma esquentada no pé no nosso verão brasileiro, com temperaturas acima dos 35 graus C. Mas isso não é só com esse modelo de tênis, é com a maioria das marcas e modelos. Mas vou colocar minha mão a palmatória, o 26 está mais respirável do que o 25. Lá nos EUA tive a oportunidade também de poder entrevistar Laura Bolgen, manager of Global Product Line da ASICS. Confira abaixo.

E falando em conforto, em 2022, um laboratório australiano, The Biomechanics Lab, realizou um teste para descobrir qual era o tênis mais confortável do mundo. Participaram desse teste independente cem corredores de rua - o campeão foi exatamente o Gel-Nimbus.

Como trabalham com os diferentes feedbacks dos times regionais para definirem um modelo de tênis de corrida que possa agradar os corredores globalmente?

Laura Bolgen - É exatamente por isso temos uma equipe global que nos ajuda a coletar feedback de cada um dos mercados e depois filtrá-lo para nós. Também fazemos viagens estratégicas aos mercado. Vamos para regiões-chave. Vamos anualmente para o Japão e para diferentes áreas da Europa, dependendo da atualização, para garantir que estamos coletando feedbacks mais assertivos. Também levamos em conta os feedbacks dos nossos atletas, das equipes de venda e dos comerciantes. Esse trabalho é o que fazemos aqui (nos EUA), em todas as regiões. É um grande desafio para uma equipe de produto global garantir que você esteja ouvindo o feedback global. E não apenas na América ou na América Latina. E isso mantém o trabalho muito interessante.

No trabalho para esta nova versão do Gel-Nimbus, quais foram os pontos mais importantes?

Laura Bolgen - Para o Nimbus, o principal era conseguir conforto em um tênis de corrida premium. Então, tudo, desde o solado até o cadarço, tudo precisa parecer premium. Nessa atualização do 25 para o 26, o principal era aprimorar a tração sob os pés. Como podemos continuar a melhorar para que o corredor se sinta seguro e tenha a melhor aderência possível? Para isso apresentamos um novo grip híbrido, um composto que mistura nossas melhores borrachas e produz uma tração melhor do que a que tivemos no 25. Também atualizamos a parte superior em malha. Portanto, reprojetamos o cabedal para melhorar a respirabilidade. E fizemos a aba de puxar a lingueta e o colarinho em malha. E assim, esperamos ter aperfeiçoado o que ficou faltando no 25. Os corredores que já gostaram do 25 vão se surpreender com o 26.

Poderia explicar a evolução do design do Nimbus ao longo dos anos?

Laura Bolgen - Percorremos um longo caminho, e a tecnologia também. Quando começamos, deixamos o gel visível, o que era muito relevante na época. Com o passar dos anos, o gel teve muitas atualizações e os tênis foram ficaram tão leves. O desafio agora é como podemos melhorar nossa construção geral deste modelo para que ele continue leve e maximizando o amortecimento. O Nimbus tem a maior quantidade de gel puro da ASICS entre os modelos de tênis com amortecimento logo abaixo do calcanhar. É exatamente onde ele pode fornecer a maior recuperação e o maior benefício, mas o design geral da construção muda, na verdade, a cada ano. Portanto, temos que continuar a acompanhar o mercado, nos sentir relevantes e a ultrapassar os limites. E agora, as primeiras edições do Gel-Nimbus ganharam versões sportswear? Laura Bolgen - Sim, a ASICS está lançando essas versões dos primeiros modelos, para os amantes da marca. Há tênis para todos os momentos da vida. Há uma preocupação ambiental na hora de desenvolver os tênis para corrida?