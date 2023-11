Bota pra Correr Vale dos Vinhedos é cancelado devido à chuva

Acordei às 5 da manhã neste sábado, 18 de novembro, um pouco ressabiada. Choveu torrencialmente durante toda a noite, em Bento Gonçalves (RS). Como não sou feita de "açúcar", coloquei o traje para encarar a corrida mista de 5Km - asfalto e trilha, que largaria na Miolo. Separei a troca de roupa para o pós prova. Antes de descer para o cafezinho, resolvi dar uma olhada no grupo de WhatsApp, que reúne os jornalistas que vieram a convite da Olympikus cobrir a etapa Vale dos Vinhedos do Circuito Bota Pra Correr. E bomba:a corrida foi cancelada devido àspéssimas condições meteorológicas. Voltei ao berço esplêndido. É a segunda corrida este ano no Brasil afetada pela crise climática, a primeira foi a Maratona de Manaus.

Às 10h, avisaram que a programação do dia de hoje havia sido toda suspensa. E novo anúncio será feito às 16h, quando foi cancelada. Pela demora ontem na retirada do kit, uma filade mais de uma hora, os mil e duzentos inscritos vieram e chegaram juntos, no fim da tarde da sexta-feira, 17/11, e a maioria deve ter vindo de outras cidades, fazer o que todo corredor rua adora: correr e turistar. O local da entrega dos kits era numa área realmente linda, dentro da Miolo. Os inscritos têm 50% de desconto na visita e 20% nos produtos da loja.

O valor do ingresso para a festa do pós-prova será ressarcido e os copos de silicone, que seriam entregues na largada, vão ser entregues neste domingo, 19/11.

Segue abaixo o comunicado oficial.

"Para garantir a segurança de todos os inscritos e equipes envolvidas na realização do evento, informamos que as provas do Bota Pra Correr Vale dos Vinhedos estão oficialmente canceladas.

A decisão foi tomada em conjunto com a Defesa Civil e demais órgãos competentes, em virtude das condições climáticas totalmente desfavoráveis à realização das provas e diante das últimas atualizações sobre a situação das vias, dos alertas ainda presentes de deslizamento e pela dedicação das equipes de saúde pública 100% destinada aos moradores do entorno, que precisam de prioridade no presente momento.

Os alimentos que seriam servidos durante o café da manhã pós prova, assim como os galões de água disponíveis para o percurso, serão doados para a comunidade local através da Assistência Social de Bento Gonçalves.

Quaisquer dúvidas sobre o Bota Pra Correr Vale dos Vinhedos, consulte o SAC através do email: botapracorrer@olympikus.com.br ou pelo telefone (11) 98816-4541.

Para acompanhar as atualizações sobre a região do Vale dos Vinhedos/Bento Gonçalves, a página oficial da prefeitura no Instagram (@prefeiturabento) está realizando a cobertura em tempo real.

Agradecemos a compreensão de todos."