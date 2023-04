Evans Chebet é bicampeão da Maratona de Boston

A mais antiga e mais desejada das maratonas (42km), a de Boston foi realizada nesta segunda-feira, 17 de abril, feriado do Dia do Patriota nos Estados Unidos, com a presença de 30 mil corredores de rua. O grande favorito era a lenda viva do esporte, o queniano Eliud Kipchoge, mas quem venceu foi Evans Chebet, que defendeu seu título de campeão e se tornou bicampeão da prova neta 127ª edição. No feminino, a queniana Hellen Obriri foi a vencedora.

Foto: Adidas

Ao cruzar a linha de chegada com o tempo de 2 horas, 5 minutos e 54 segundos, Chebet se tornou a o primeiro homem a defender com sucesso o título da Maratona de Boston desde 2008. Estabelecendo-se como um dos maratonistas mais rápidos do mundo no momento, essa é sua sexta vitória em suas últimas sete maratonas e sua terceira vitória na World Marathon Major em um ano.

E para quem é ligado nos calçados, os três primeiros lugares do masculino calçavam adidas Adizero. O segundo foi Gabriel Geay e Benson Kipruto, o terceiro. "A nossa equipe, junto com os nossos atletas, tem como objetivo a vitória. É o que nos motiva, é do que somos feitos", afirmou Alberto Uncini Manganelli, diretor geral de Running & Credibility Sports na adidas. "Nossa previsão de que a franquia ADIZERO será a franquia mais vencedora este ano teve um ótimo começo com nossos atletas vestidos com ADIZERO ADIOS PRO 3 conquistando vitórias na primeira das duas Maratonas Mundiais de Tóquio no mês passado e hoje em Boston. E Parabéns a Evans Chebet, que hoje deixou sua marca nos livros de história. Estamos muito orgulhosos", completou.

A campeã do feminino, Hellen, calçava um modelo da marca suíça On Running, e correu Boston pela primeira vez, sua segunda maratona da vida: "Estou muito feliz e supresa, senti que meu corpo estava pronto e que tudo esta perfeito, mas dizia para mim mesma eu não assuma a liderança no começo, porque meu treinador me ensinou que nas maratonas você deve ser paciente, e deu certo".

Mas o que aconteceu com Kipchoge: "Eu vivo para ter momentos nos quais desafio meus limites. Nunca é garantido vencer, nunca é fácil. Hoje foi um dia muito duro para mim.Dei o máximo, puxei o mais pesado que pude, mas, algumas vezes, nós temos que aceitar que não foi o seu dia, que não deu para subir a régua. Eu quero parabenizar a todos os competidores e todos em Boston, ao pessoal de casa, pelo inacreditável suporte que tenho a honra de receber. No esporte você vencendo ou perdendo sempre há um amanhã para novos desafios E sstou ansioso pelos próximos." Ele foi o sexto colocado (2:09:23).

Resultados

Masculino1. Evans Chebet (KEN) -- 2:05:54 2. Gabriel Geay (TAN) -- 2:06:04 3. Benson Kipruto (KEN) -- 2:06:06 4. Albert Korir (KEN) -- 2:08:01 5. Zouhair Talbi (MOR) -- 2:08:35

Feminino

1. Hellen Obiri (KEN) -- 2:21:38 2. Amane Beriso (ETH) -- 2:21:50 3. Lonah Salpeter (ISR) -- 2:21:57 4. Ababel Yeshaneh (ETH) -- 2:22:00 5. Emma Bates (USA) -- 2:22:10