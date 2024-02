Kelvin Kiptum, recordista mundial da maratona, morre no Quênia

De acordo com informações da polícia, dadas ao jornal queniano The Star, o acidente ocorreu às 23h, horário local. O Kiptum perdeu o controle do Toyota Premio, que capotou, bateu em uma árvore e parou numa vala. Ele e o treinador morreram na hora. Uma mulher, Sharon Kosgei, também estava no carro e foi levada ao Racecourse Hospital, em Eldoret, onde está internada.

Kiptum estreou nas maratonas em 2022, em Valência (Espanha) e um ano depois quebrou o recorde mundial da modalidade em Chicago, com a marca de 2:00:35. No ano passado, ele venceu também a Maratona de Londres. Ele era um dos fortes candidatos à medalha de Ouro Olímpica em Paris. Em dezembro, foi eleito o atleta do ano pela World Atlhetics, e em abril seria presença confirmada na Maratona de Roterdã, a meta era quebrar a barreira das 2 horas. O atleta era patrocinado pela Nike e morava no Quênia.