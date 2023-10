Mizuno vai doar à Oncoguia o lucro com a venda do Wave Rider 27 SSW, edição Pink Ribbon

A campanha Outubro Rosa é totalmente conectada à corrida de rua. A primeira corrida de rua com objetivo de alertar sobre o câncer de mama foi realizada há 40 anos, nos EUA, a Race for the Cure, em Dallas. Foi organizada pela então recém-criada Susan G. Komen Breast Cancer Foundation, hoje a maior instituição do mundo no combate ao câncer de mama. A próxima Race for The Cure será em San Diego (EUA), em 5 de novembro. Aqui no Brasil há dezenas de corridas de rua do Outubro Rosa, como ficou conhecida a campanha, por conta do laço rosa. Esse laço foi distribuído pela primeira vez em uma Race for the Cure em 1991. E este ano tem uma nova ação, agora feita pela Mizuno, 100% do lucro, com a venda da edição limitada Pink Ribbon (laço rosa, em inglês), do modelo Wave Rider 27 SSW, será doado ao Instituto Oncoguia. O modelo traz o desenho do laço rosa no contraforte.

Segundo a marca japonesa, esta iniciativa visa ajudar a capacitar e apoiar aqueles que lutam contra o câncer de mama, enquanto celebra a força e a determinação das mulheres em todo o mundo. No domingo (01/10), em uma ação em conjunto com a Iguana Sports, a marca convidou influenciadoras brasileiras do mundo running que já venceram o câncer para se desafiarem em uma das três distâncias (5k, 10k e 15k) da prova feminina Vênus; e inspirarem outras mulheres que estejam passando pelo mesmo desafio. No percurso de 15k, também foi possível ver nos pés das 12 pacers (corredoras que correm no mesmo ritmo a prova toda) o lançamento da edição especial Pink Ribbon.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS WAVE RIDER 27

Peso: 280g

Drop: 12mm

Grade: do 34 ao 40

Preço sugerido: R$ 999,99

Onde comprar: https://www.mizuno.com.br/tenis-feminino-mizuno-wave-rider-27-ssw-pink-ribbon-102113002-2-064/p