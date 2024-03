Nasce o Super Tênis brasileiro: Corre Supra

"A Vulcabras tem como propósito transformar o Brasil a partir do esporte e, como Sportech global, agregamos tecnologia e inovação para as nossas marcas. O lançamento do Corre Supra com a Olympikus, representa a capacidade da companhia de oferecer o que há de melhor no segmento, competindo de igual para igual com os players internacionais. Nossos investimentos em pesquisa e desenvolvimento são constantes e, da união do nosso conhecimento na construção e gestão de marcas, com o que há de melhor na oferta de inovação disruptiva, nasceu o Olympikus Corre Supra, o primeiro super tênis brasileiro, motivo de orgulho para todos nós", declara Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras.

Após 12 meses de pesquisa e desenvolvimento, 10 meses de testes de matérias-primas e produto com fornecedores globais e nacionais, e mais de 50 protótipos criados no Centro de P&D da Vulcabras, o maior da América Latina, localizado em Parobé (RS), o primeiro modelo brasileiro com placa de carbono teve a placa revestida de grafeno (que é o carbono do grafite), solado especial Michelin (aquele do pneu) e entressola com a exclusiva espuma NTX, feita em Pebax® expandido por nitrogênio. Essa placa é uma inovação, é de Carbono + Grafeno, com a tecnologia exclusiva Olympikus Carbon G.