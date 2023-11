New Balance, Nike e Hoka abrem lojas com lançamentos para corredores em São Paulo

Três marcas esportivas, New Balance, Nike e Hoka, acabam de inaugurar lojas conceituais na capital paulista, no Conjunto Nacional, Shopping Iguatemi e no JK Iguatemi, respectivamente. A da Nike é a primeira porta da América Latina com um novo conceito, o Well Collective, que foi projetado para refletir o compromisso da marca em promover o bem-estar holístico por meio de produtos e serviços, além de oferecer a melhor experiência de compra para os consumidores, com um sortimento bem completo de running.

Foto: Nike

A loja Nike tem 398 m² e é inspirada nos insights das mulheres. Segundo a marca, a loja foi projetada para refletir o compromisso em promover um bem-estar holístico por meio de produtos e serviços, além de oferecer a melhor experiência de compra para os consumidores.Além disso, o sortimento tem como foco todas as novidades da marca relacionadas aos produtos de Corrida, Treino, Casual e linha Jordan. Este novo formato proporciona um conjunto de produtos que se complementam, todos direcionados para promover o bem-estar de pessoas de todas as idades e gêneros. A abertura de novos pontos de venda faz parte do plano de expansão do Grupo SBF, por meio da FISIA, distribuidora Oficial Nike no Brasil, que visa fortalecer as vendas diretas ao consumidor com a inauguração de lojas de diferentes conceitos e formatos em todo o Brasil.

Foto: New Balance

A nova loja conceito da New Balance, marca fundada nos EUA em 1906, na Avenida Paulista tem 250m² e foi o local de retirada dos kits dos corredores da New Balance 15K São Paulo, que rolou em 12 de novembro com inscrições esgotadas. O espaço tem itens dos segmentos lifestyle, Numeric (skate) e também de performance, tanto calçados como vestuário. A linha de running tem à disposição novidades em calçados esportivos, como o More v4 e o 1080 v13 (principais modelos da plataforma Fresh Foam, que tem como pontos altos o amortecimento e conforto), assim como o Elite v3 e o Trainer v2 (ícones da tecnologia FuelCell, que entrega alta performance e velocidade aos corredores). No total nesse espaço são 350 itens.

A francesa Hoka, fundada em 2009 por dois corredores em busca de inovação, Nicolas Mermoud e Jean-Luc Diard; e representada no Brasil pelo Grupo Aste, escolheu o Shopping JK Iguatemi, bem próximo do Parque do Povo. O ponto deve ficar ativo até janeiro de 2024, e está situado no primeiro andar. Lá podem ser encontrados os mais recentes lançamentos, como Hoka Rocket X 2 (foto abaixo), com placa de carbono.

Foto: Hoka

SERVIÇO

Loja Nike Well Collective - Shopping Iguatemi - Piso Térreo

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 2232

Horário: de segunda a sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h.

Loja New Balance - Conjunto Nacional

Endereço: Av. Paulista, 2073

Horário: de segunda a sábado das 9h às 21h. Domingo, das 10h às 18h.

Loja Hoka - Shopping JK Iguatemi - Primeiro Andar

Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos, das 14h às 20h