Sinônimo de quebra de recordes para os maratonistas da elite, o Alphafly está mais leve ainda. Pesa 220g, no tamanho 42 masculino. Segundo a Nike,o sistema de velocidade é a vantagem competitiva: o Alphafly 3 combina unidades Air Zoom, espuma e placas de fibra de carbono. Juntos, todos esses elementos impulsionam o super tênis, que chegou às lojas na cor "Prototype".

O processo de atualização começou, como sempre, escutando os atletas. A equipe da Nike sabia que o tênis precisava atender às demandas tanto de maratonistas de elite (que, com suas passadas no limiar da perfeição e com seu ritmo que bate recordes, colocaram o modelo no mapa) quanto de corredores do dia a dia em busca de superar metas pessoais. Desde 2021, a Nike trabalhou ao todo com mais de 300 atletas de elite e corredores amadores aliados da marca. Esses esportistas correm nos Estados Unidos, Quênia, na Etiópia, em Uganda, na Europa Ocidental e no Japão, e todos alimentaram o processo de testes com opiniões e sugestões que foram usadas na nova versão do Alphafly. Ao longo dos testes, os protótipos do novo calçado percorreram no total mais de 32 mil quilômetros, seja no Laboratório de Pesquisa Esportiva da Nike ou nas ruas e pistas onde os atletas treinam e competem. É a maior quilometragem de testes rodada por qualquer modelo da marca.

Os atletas de elite da Nike, como a lenda Eliud Kipchoge, queriam que o novo Alphafly ajudasse a ir mais rápido, com menos peso, durante todo o percurso da maratona. O objetivo final, é claro, é eliminar preciosos segundos e minutos que fazem a diferença na hora da prova. Já as necessidades dos maratonistas do cotidiano são diferentes. Essas pessoas apontaram duas dificuldades principais: 1) a transição entre calcanhar e ponta dos dedos com o Alphafly, sobretudo em momentos de ritmo mais lento e quando o calcanhar toca o solo, e 2) o conforto como um todo no design esguio e minimalista do tênis, especialmente no arco dos pés e na região dos dedos. Além disso, eles queriam que o tênis trabalhasse a seu favor em dezenas de corridas, e em várias temporadas.