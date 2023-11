Trail Clean Up abre as atividades do The Running Event 2023

O The Running Event (TER), principal feira de corrida de rua e esportes outdoor do mundo, vai começar nesta quarta-feira, 29 de novembro, mas na véspera já rolou o Trail Clean Up, patrocinado pela ASICS e em parceria com a Low Impact Alliance (LIA), no Waller Creek Boathouse. E o Blog Corrida para Todos estava lá para conferir. A 17ª TER vai reunir 314 marcas, em três dias de evento, com os principais lançamentos de 2024.

Foto: Silvia Herrera

Todos os inscritos no evento foram convidados a participar. A ideia era correr e caminhar, em duplas, recolhendo o lixo com um equipamento especial, ou ir de caiaque pelo Rio Colorado, que corta Austin, a capital do Texas (EUA), também recolhendo lixo.

Foto: LIA

Nosso ponto de encontro foi o lobby do Hilton Hotel, às 6h50, no centro de Austin. De lá fomos caminhando até às margens do Rio Colorado, onde recebemos todas as informações. Seriam três as opções de trajetos: uma milha (1,6km),1,6 milha e 3 milhas. Escolhemos a menor distância. O objetivo era devolver a Austin um pouco do que tanto essa cidade dá para a indústria da corrida e dos esportes outdoor. E quem quisesse podia pegar emprestado o aguardado lançamento da ASCIS, o Novablast 4, para testar durante essa missão.

Estava 10º graus, pegamos o equipamento, que parece uma garra, as luvas e o saco de lixo. Minha dupla era a Fernanda Paradizo, editora da Contra Relógio. E foi muito divertido, cruzamos com dezenas de corredores em um trajeto bem gostoso. O Rio Colorado é limpo e o local, super preservado mesmo sendo no centro da cidade. Nas férias de verão, costumo fazer isso nas praias, mas as pessoas me olham torto, como seu eu fosse um ET, ouço que não adianta nada recolher o lixo dos outros da areia da praia, que sempre vai ter lixo, e que bituca de cigarro não é lixo...Fiquei muito feliz em saber que há esse hábito em Austin, e que motivaram os corredores que vieram para a TER a fazer isso.

Vários moradores nos cumprimentaram e agradeceram pela iniciativa. Como fomos parando e conversando, acabamos nos perdendo do pessoal, e resolvemos voltar pela outra margem, atravessamos o rio por um ponte grande, descemos do outro lado, e fomos até a ponte da Congress Ave, e voltamos para a base. Vale muito a pena fazer essa caminhada ou correr nesse local.

Foto: LIA

Caminhamos por uma hora e meia e chegamos no finalzinho do evento. Havia também um café da manhã nos esperando. Foi extremamente gostoso fazer isso, chegamos revigoradas. As luvas eram da LIA e reutilizáveis; os equipamentos para a coleta do lixo e os guias, do The Trail Conservancy; os caiaques do Austin Rowing Club.

No final recebemos um tipo de passaporte com a agenda das outras quatro ações com destaque ao meio ambiente: uma conferência sobre o impacto dos eventos; um café da manhã com a entidade The Conservation Alliance; sessão de autógrafos com Tina Muir, autora de "Becoming a Sustainable Runner" e o último, um showcase (Sustainable Product), que vai destacar a importância do comprometimento das marcas com um meio ambiente sustentável.

Silvia Herrera viajou para a TER, a convite da ASICS.