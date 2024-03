Yescom deixa de organizar a Corrida Internacional de São Silvestre

Procuramos a Fundação Cásper Líbero, que enviou a seguinte nota: "Visando uma reestruturação na principal corrida de rua da América Latina, a Fundação Cásper Líbero informa que, a partir deste ano, a YESCOM não será mais responsável pela organização técnica da Corrida Internacional de São Silvestre e, respectivamente, da São Silvestrinha - evento infantojuvenil para crianças e jovens de 4 a 17 anos. Continuamos comprometidos com o planejamento estratégico para os próximos anos, incluindo o centenário da prova a ser celebrado em 2025, com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência possível aos atletas participantes. Este ano, a mais importante e tradicional corrida de rua da América Latina, celebrará sua 99ª edição no dia 31 de dezembro, reunindo milhares de corredores de todo o país e do exterior, marcando tradicionalmente o encerramento do ano esportivo nacional. Em breve, o novo organizador técnico será anunciado, assim como as novidades para a São Silvestre deste ano."

Para a Yescom ,2024 é um momento para celebrar, acabam de se esgotar as inscrições para a 28ª Maratona de São Paulo - 18 mil vagas, a um mês da prova, que será realizada em abril - e encerram o ciclo das provas terceirizadas, como a São Silvestre. As quatro principais provas proprietárias da Yescom são:Meia Maratona de São Paulo, a Maratona de São Paulo, a Meia Maratona do Rio de Janeiro e a Volta da Pampulha. A principal com naming rights é a Dez Milhas Garoto. E as principais licenciadas: Corrida Mulher-Maravilha, Batman, Corrida Cartoon e a nova do Harry Potter, que será dia 14 de julho. Também vão iniciaras primeiras provas temáticas para a Globo, com as marcas SporTV Run, Cartola e Multishow.

A São Silvestre, evento considerado estratégico para a prefeitura de São Paulo, envolve imensos desafios, como fechar as ruas na região da Av. Paulista no último dia do ano, receber bem os quase 35 mil corredores, além da elite, das premiações, entrega de kit, coletiva de imprensa, lidar com os corredores pipocas que insistem em correr sem pagar a inscrição - teve um ano que faltou água nos postos de hidratação por conta disso - além dos que fraudam os números de peito, correm na categoria acima de 60 anos, quando estão longe de chegar nessa idade, mais a cobertura e transmissão ao vivo, entre outros. E as inscrições, consideradas caras, sempre se esgotam em um mês, reunindo participantes de todo país. Fora outras polêmicas, como a do corredor e influencer Antonio Colucci que foi processado por ter realizado um treinão da São Silvestre, com os corredores usando nariz de palhaço em protesto porque a medalha de conclusão da prova seria feita na entrega do kit, o que não fazia o menor sentido. Colucci perdeu na justiça por ter usado indevidamente o nome "São Silvestre" no treinão e fez uma vaquinha na internet para pagar mais de R$ 40 mil da pena. Alguns organizadores de corrida de rua tiveram que trocar o nome da corrida no último dia do ano, pela mesma razão. A culpa é do santo? Justo Silvestre, que conseguiu acabar com a perseguição aos cristão no Império Romano? Ele se tornou papa exatamente em 31 de janeiro, em 314, por isso é o santo do último dia do ano. Agora é esperar para ver quem será o nome organizador, fico na torcida que seja um dos membros da ABRACEO, que seguem as regras do jogo e entregam boas corridas.