Del Potro revela sofrimento e novas cirurgias e cogita prótese após jogos de despedida

“As pessoas pararam de me perguntar constantemente quando é que eu voltaria a jogar. Fiz todo esse processo secretamente e, se funcionasse, anunciaria que voltaria. Fiquei dois meses na Suíça, em uma vila perto da Basileia tentando me recuperar e não deu certo. Depois de dois meses e meio, fiz a minha sexta operação. Voltei para os Estados Unidos. Mais reabilitação, mais de 100 injeções em todos os lugares, infiltrações, sofrimento diário”, completou.

O argentino, atualmente com 35 anos, sofreu uma série de lesões no joelho esquerdo entre 2018 e 2019, este seu último ano de fato no circuito profissional. Ele ficou afastado ao longo de 2020 e 2021 e voltou às quadras para um torneio de despedida, na capital argentina, em 2022 - caiu logo na estreia, para Delbonis, visivelmente sem condições de jogo.

“Quando eu fiz a minha primeira operação em junho de 2019, o médico falou que eu iria voltar a jogar num prazo de três meses. Eu até me inscrevi em três torneios no fim do ano. Desde então, nunca mais consegui subir escadas sem dor. Sinto dor quando dirijo, muitas vezes até quando vou dormir. Vem sendo um pesadelo sem fim”, revelou.