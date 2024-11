Escândalos envolvendo bets e atletas podem ‘acabar com o esporte’, diz CFO do Vasco

A questão do doping e das pressões do mercado esportivo também entraram em pauta no Seminário. Para Vianna, o uso de substâncias proibidas no futebol profissional é “tema batido” devido ao medo de sanções e à alta visibilidade do tema. Contudo, ele reconhece que, nos casos sistêmicos de doping, muitas pessoas além do atleta estão envolvidas, devido à crescente pressão por performance.

Para a ex-ministra, o sistema antidoping instalado no Ministério dos Esportes é levado a sério por clubes e atletas brasileiros. “É uma cultura que garante a idoneidade da instituição (do esporte). Falta olhar para o atleta. Investe-se muito mais na estrutura de testes do que na prevenção do comportamento de doping porque, afinal de contas, é nele (atleta) que estoura.”

Vianna também cita que a pressão da população é fundamental para a diminuição dos casos de corrupção dentro do esporte. “As entidades vão quebrar se não deixarem de ser corruptas. Sem o caminho da integridade, o esporte vai perder a relevância na sociedade”, afirma. Ana Moser concorda ao declarar que aqueles que não se tornarem “não corruptos”, não sobrevivem. “Eu vejo que é importante os dois setores (futebol e esporte olímpico e paralímpico) trabalharem para que avancem cada vez mais pela sua própria sobrevivência.”