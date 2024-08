Abel detona arbitragem após empate: ‘Não confio nas linhas do VAR, tecnologia brasileira é arcaica’

Após o empate em 1x1 com o Flamengo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Palmeiras Abel Ferreira desabafou durante a coletiva de imprensa e criticou a arbitragem e o VAR do futebol brasileiro. No confronto deste domingo, 11, no Maracanã, o alviverde teve um gol de Flaco López anulado pelo árbitro de vídeo ainda no primeiro tempo.

Abel afirmou que não tem confiança no trabalho feito pelo VAR no Brasil e disse que as tecnologias utilizadas no sistema são ‘arcaicas’. Além disso, ressaltou que o resultado conquistado no Rio de Janeiro foi injusto e viu o Palmeiras melhor que o rival rubro-negro na partida.

Abel Ferreira durante jogo entre Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil Foto: Cesar Greco/Palmeiras

PUBLICIDADE “Chegamos a fazer um gol, mas que foi mais uma vez anulado por um detalhe. Volto a dizer: não acredito e nem confio nas linhas do VAR. Não acredito e nem confio nas televisões. Enquanto não comprarem os aparelhos que são fidedignos e necessários, eu não acredito. Já disse isso no começo do campeonato. A tecnologia que o futebol brasileiro usa é arcaica. Enquanto não fizerem o que tem que ser feito para que a verdade desportiva aconteça, eu não acredito naquilo que vejo. É preciso que a CBF invista”, dispara. O VAR vem sendo alvo de críticas da torcida palmeirense desde o duelo entre os times pela Copa do Brasil, que aconteceu no meio de semana. Na ocasião, o alviverde pediu a expulsão do volante Pulgar, do Flamengo, por uma suposta agressão durante o jogo. O VAR não foi acionado para o lance.

Sobre o desempenho técnico do Palmeiras, Abel afirmou que faltou ao time converter as chances criadas em gols, principalmente na volta do intervalo. “Acho que foi um jogo que voltamos muito bem no 2º tempo, tivemos três oportunidades claras de fazer gol, não conseguimos. A primeira ou segunda vez que Flamengo chegou à nossa área conseguiu fazer o gol”, completa.

O Flamengo abriu o placar com Arrascaeta aos 20 minutos da segunda etapa. O empate palmeirense veio com o jovem Luighi aos 41 da etapa final, que aproveitou rebote do goleiro Rossi.