Agenda: confira os jogos de hoje, domingo, no futebol

O domingo, dia 1 de setembro, promete fortes emoções no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Flamengo e o São Paulo joga contra o Fluminense.

Na Europa, o Campeonato Alemão, Italiano, Inglês, Espanhol e Francês agitam a rodada. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Campeonato Brasileiro

11h - Grêmio x Atlético-MG

11h - Cruzeiro x Atlético-GO

16h - Corinthians x Flamengo

18h30 - Vitória x Vasco

18h30 - Fluminense x São Paulo

18h30 - Bragantino x Bahia

18h30 - Athletico-PR x Palmeiras

18h30 - Juventude x Internacional

Campeonato Brasileiro Série B

16h - Amazonas x Ceará

18h30 - Goiás x Paysandu

Campeonato Brasileiro Série C

18h30 - Volta Redonda x São Bernardo

Campeonato Brasileiro Série D

15h30 - Brasiliense x Retrô

16h - Treze x Itabaiana

18h30 - Maringá x Inter de Limeira

Premier League

9h30 - Chelsea x Crystal Palace

9h30 - Newcastle x Tottenham

12h - Manchester United x Liverpool

La Liga

12h - Alavés x Las Palmas

12h - Osasuna x Celta

14h - Sevilla x Girona

14h15 - Getafe x Real Sociedad

16h30 - Real Madrid x Betis

Bundesliga

10h30 - Heidenheim x Augsburg

12h30 - Bayern de Munique x Freiburg

Campeonato Italiano

13h30 - Fiorentina x Monza

13h30 - Genoa x Hellas Verona

15h45 - Juventus x Roma

15h45 - Udinese x Como

Campeonato Francês