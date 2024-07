Agenda: confira os jogos de hoje, domingo, no futebol

O domingo, 7, vai ser movimentado com oito partidas válidas pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento, mas a missão é difícil, pois enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão.

Em busca da reabilitação para não deixar o Flamengo disparar, o Palmeiras faz um confronto direto com o Bahia, no Allianz Parque. Os dois times estão empatados com 27 pontos, assim como o Botafogo, que recebe o Atlético-MG.

Palmeiras vai em busca da reabilitação no Brasileirão para seguir entre os primeiros colocados Foto: Cesar Greco/CESAR GRECO

Veja a seguir os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília).

CAMPEONATO BRASILEIRO

16h - Cruzeiro x Corinthians

16h - Fortaleza x Fluminense

16h - Juventude x Grêmio

18h - Internacional x Vasco

18h30 - Atlético-GO x Athletico-PR

18h30 - Palmeiras x Bahia

18h30 - Vitória x Criciúma

20h30 - Botafogo x Atlético-MG

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

11h - Coritiba x Paysandu

16h - Ituano x Botafogo-SP

18h30 - Guarani x Sport

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

16h30 - Figueirense x Athletic

19h - Confiança x Ypiranga

19h - Tombense x Náutico

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D

15h30 - Brasiliense x Real Brasília

16h - Altos x River

16h - Anápolis x Capital

16h - Atlético-CE x Iguatu

16h - Brasil-RS x Cianorte

16h - Cascavel x Barra

16h - Concórdia x Hercílio Luz

16h - Costa Rica x Maringá

16h - Itabaiana x Petrolina

16h - Juazeirense x Jacuipense

16h - Maranhão x Moto Club

16h - Potiguar de Mossoró x Sousa

16h - Tocantinópolis x Fluminense-PI

16h - Treze x Maracanã

17h - ASA x CSE

17h - Crac x Iporá

17h - Porto Velho x Manauara

18h - América-RN x Santa Cruz-RN

COPA PAULISTA

10h - Juventus x EC São Bernardo

10h - Monte Azul x Barretos

10h - São Bento x Rio Branco

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO