Agenda: confira os jogos de hoje, domingo, no futebol

O domingo, 14, será de decisões no mundo da bola. A Argentina busca o bi da Copa América diante da Colômbia. Na Eurocopa, a Inglaterra vai atrás do título inédito contra a Espanha, que vem animada depois de ter eliminado a anfitriã Alemanha.

Sem rodada no Brasileirão, o destaque fica para o confronto entre Grêmio e Operário, pela Copa do Brasil. Em crise e com o técnico Renato Gaúcho pressionado, o clube gaúcho se classifica às oitavas de final com uma vitória simples.

Argentina vai em busca do bi da Copa América neste domingo, 14 Foto: Pamela Smith

Veja a seguir os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília).

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

16 horas - Vila Nova x Avaí

18h30 - Chapecoense x Brusque

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

16h30 - Volta Redonda x São Bernardo

19 horas - CSA x Floresta

19 horas - Náutico x Figueirense

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D

15 horas - Avenida x Hercílio Luz

15 horas - Maracanã x Potiguar de Mossoró

15h30 - Brasiliense x Crac

16 horas - Barra x Brasil de Pelotas

16 horas - Cametá x Tocantinópolis

16 horas - Cianorte x Cascavel

16 horas - Concórdia x Novo Hamburgo

16 horas - CSE x Itabaiana

16 horas - Democrata x Audax-RJ

16 horas - Itabuna x Ipatinga

16 horas - Moto Club x Altos

16 horas - Sousa x Treze

17 horas - Fluminense-PI x Águia de Marabá

COPA DO BRASIL

11 horas - Grêmio x Operário

COPA AMÉRICA

21 horas - Argentina x Colômbia

EUROCOPA