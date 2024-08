Agenda: confira os jogos de hoje, domingo, no futebol

O domingo, dia 18 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, Palmeiras e São Paulo se enfrentam no clássico Choque-Rei.

Na Europa, Chelsea e Manchester City fazem o primeiro clássico da Premier League. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Campeonato Brasileiro

16h - Palmeiras x São Paulo

16h - Atlético-GO x Internacional

16h - Criciúma x Vasco

18h30 - Botafogo x Flamengo

18h30 - Athletico-PR x Juventude

Campeonato Brasileiro Série B

16h - Brusque x Coritiba

18h30 - Botafogo-SP x Paysandu

Campeonato Brasileiro Série C

16h30 - Caxias x ABC

16h30 - Figueirense x São José-RS

19h - Confiança x São Bernardo

19h - Aparecidense x CSA

Campeonato Brasileiro Série D

15h30 - Brasiliense x Brasil de Pelotas

16h - Treze x Altos

16h30 - Anápolis x Cianorte

18h30 - Maringá x Portuguesa-RJ

Campeonato Brasileiro Feminino

11h - Santos x Botafogo

11h - Palmeiras x Internacional

15h - América-MG x São Paulo

Publicidade

Premier League

10h - Brentford x Crystal Palace

12h30 - Chelsea x Manchester City

La Liga

14h - Real Sociedad x Rayo Vallecano

16h30 - Mallorca x Real Madrid

Copa da Alemanha

8h - Viktoria Berlin x Augsburg

8h - Saarbrücken x Nuremberg

10h30 - Teutonia Ottensen x Darmstadt

10h30 - Jahn Regensburg x Bochum

10h30 - Borussia Hildesheim x Elversberg

10h30 - Sandhausen x Colônia

10h30 - Hansa Rostock x Hertha Berlin

10h30 - Bremer x Paderborn

13h - Meppen x Hamburgo

13h - Dynamo Dresden x Fortuna Düsseldorf

18h - Sportfreunde Lotte x Karlsruher

Campeonato Italiano

13h30 - Bologna x Udinese

13h30 - Hellas Verona x Napoli

15h45 - Cagliari x Roma

15h45 - Lazio x Venezia