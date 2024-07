Agenda: confira os jogos de hoje, domingo, no futebol

Em dia movimentado no Brasileirão, com sete partidas completando a penúltima rodada do primeiro turno, o Corinthians tem uma difícil missão para emplacar a segunda vitória seguida diante do Bahia, que busca a reabilitação para não perder os primeiros colocados de vista.

Com o mesmo objetivo do Bahia, o São Paulo busca a quinta vitória nos últimos seis jogos contra o Juventude, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O time gaúcho, que perdeu o técnico Roger Machado para o Internacional, vendeu o mando de campo.

Veja a seguir os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília).

CAMPEONATO BRASILEIRO

11 horas - Grêmio x Vitória

16 horas - Atlético-MG x Vasco

16 horas - Bahia x Corinthians

18h30 - Fortaleza x Atlético-GO

18h30 - Juventude x São Paulo

18h30 - Red Bull Bragantino x Athletico-PR

20 horas - Cuiabá x Fluminense

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

16 horas - Guarani x Goiás

18h30 - Botafogo-SP x Brusque

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

16h30 - Volta Redonda x Ypiranga

19 horas - Botafogo-PB x ABC

19 horas - Náutico x Athletic

20 horas - São José x Aparecidense

