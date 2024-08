Agenda: confira os jogos de hoje, domingo, no futebol

O domingo, dia 25 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Fortaleza fora de casa e o São Paulo recebe o Vitória no MorumBis.

Já na Europa, partidas do Campeonato Inglês, Espanhol, Alemão, Francês e Italiano agitam a rodada. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Campeonato Brasileiro

16h - Bahia x Botafogo

16h - Fortaleza x Corinthians

16h - Criciúma x Grêmio

18h30 - São Paulo x Vitória

19h - Internacional x Cruzeiro

20h - Flamengo x Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro Série B

16h - Botafogo-SP x Guarani

18h30 - Vila Nova x América-MG

18h30 - Chapecoense x CRB

Campeonato Brasileiro Série D

16h - Itabaiana x Treze

16h - Anápolis x Iguatu

17h - Retrô x Brasiliense

Premier League

10h - Bournemouth x Newcastle

10h - Wolverhampton x Chelsea

12h30 - Liverpool x Brentford

La Liga

12h - Real Madrid x Valladolid

14h - Leganés x Las Palmas

14h15 - Alavés x Betis

16h30 - Atlético de Madrid x Girona

Bundesliga

12h30 - St. Pauli x Heidenheim

Campeonato Italiano

13h30 - Torino x Atalanta

13h30 - Fiorentina x Venezia

15h45 - Napoli x Bologna

15h45 - Roma x Empoli

Campeonato Francês