Agenda: confira os jogos de hoje, segunda-feira, no futebol

A segunda-feira, dia 19 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, Vitória e Cruzeiro se enfrentam em Salvador, na Bahia.

Na Europa, o Leicester recebe o Tottenham pela Premier League. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Campeonato Brasileiro

20h - Vitória x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro Série C

20h - Tombense x Botafogo-PB

20h - Ferroviária x Volta Redonda

Premier League

16h - Leicester x Tottenham

La Liga

14h - Valladolid x Espanyol

16h30 - Villarreal x Atlético de Madrid

Copa da Alemanha

13h - Energie Cottbus x Werder Bremen

13h - TuS Koblenz x Wolfsburg

13h - Kickers Offenbach x Magdeburg

15h45 - Eintracht Braunschweig x Eintracht Frankfurt

Campeonato Italiano