Agenda: confira os jogos de hoje, sexta-feira, no futebol

A sexta-feira, dia 30 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta a Ponte Preta em busca da liderança da competição.

Na Europa, o Campeonato Alemão, Italiano e Francês agitam a rodada. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Campeonato Brasileiro Série B

21h30 - Santos x Ponte Preta

Bundesliga

15h30 - Union Berlin x St. Pauli

Campeonato Italiano

13h30 - Venezia x Torino

15h45 - Internazionale x Atalanta

Campeonato Francês