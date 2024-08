Agenda: confira os jogos de hoje, terça-feira, no futebol

A terça-feira, dia 20 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. Na Copa Sul-Americana, Corinthians e Red Bull Bragantino definem uma das vagas para as quartas de final do torneio. O primeiro jogo foi vencido pelo time alvinegro por 2 a 1.

Na Libertadores, Fluminense e Grêmio se enfrentam no Rio de Janeiro e o Atlético-MG recebe o San Lorenzo em Belo Horizonte. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Taça Conmebol Libertadores

19h - Fluminense x Grêmio

21h30 - Atlético-MG x San Lorenzo

21h30 - Junior Barranquilla x Colo-Colo

Copa Sul-Americana

19h - Racing x Huachipato

21h30 - Corinthians x Bragantino

Campeonato Brasileiro Série B

19h - Novorizontino x Ituano

21h - Amazonas x Ponte Preta

21h30 - Operário-PR x Vila Nova

Champions League

16h - Dínamo Zagreb x Qarabag

16h - Bodo/Glimt x Estrela Vermelha

16h - Lille x Slavia Praga

Liga Conferência

13h - Noah x Ruzomberok