Al-Nassr x Al-Ahli no Campeonato Saudita: onde assistir, horário e escalação

Al-Nassr e Al-Ahli se enfrentam nesta sexta-feira, 13, a partir das 15h (de Brasília), em duelo pelo Campeonato Saudita. A partida acontece no estádio Al Awal Park e é válida pela terceira rodada do Campeonato Saudita. Os clubes recebem investimentos do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) e contam com uma série de estrelas em seus elencos. O jogo tem transmissão do Canal Goat e do BandSports.

PUBLICIDADE Liderado por Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr a sexta posição na competição, mas pode assumir a liderança em caso de tropeço do Al-Hilal (clube de Neymar), que enfrenta o Al-Riyadh neste sábado. Além de CR7, confirmado para o duelo, a equipe do técnico português Luís Castro também conta Sadio Mané e Talisca como esperanças de gol no duelo. O Al-Ahli, por sua vez, é apenas o 10º colocado na competição até aqui, com uma vitória e uma derrota nos dois primeiros jogos. Dos clubes que recebem o investimento do fundo saudita, é o pior colocado no campeonato nacional e o único que ainda não possui uma uma “super estrela” no elenco. Nesta janela de transferências, o PIF sondou Vinícius Júnior, do Real Madrid, a respeito de uma possível transferência, mas as conversas não avançaram o suficiente para que o atacante optasse por deixar a Espanha.

Al-Nassr e Al-Ahli se enfrentam pelo Campeonato Saudita. Foto: Hussein Malla/AP

No Al-Ahli, que joga fora de casa, o time titular conta com Roberto Firmino, que já teve seu nome especulado em um possível retorno ao Brasil, e Riyad Mahrez, ex-Manchester City. Além destes, Ivan Toney, que foi suspenso do futebol na temporada 2022/2023 pelo investimento com apostas, recentemente se transferiu do Brentford, da Inglaterra, para o clube saudita.

AL-NASSR X AL-AHLI: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO SAUDITA

Data: 13/09/2024.

Horário: 15h (de Brasília).

Local: Estádio Al Awal Park, em Riad, na Arábia Saudita.

ONDE ASSISTIR AL-NASSR X AL-AHLI AO VIVO PELO CAMPEONATO SAUDITA

Bandsports (TV fechada)

Canal GOAT (streaming)

ESCALAÇÃO DO AL-NASSR

AL-NASSR - Bento; Sultan Al Ghanam, Mohamed Simakan, Aymeric Laporte e Salem Al-Najdi; Abdullah Al-Khaibari e Marcelo Brozović; Sadio Mané, Otávio e Talisca; Cristiano Ronaldo. Técnico: Luís Castro.

ESCALAÇÃO DO AL-AHLI

AL-AHLI - Édouard Mendy; Abdullah Al-Ammar, Ibañez, Merih Demiral e Ali Majrashi; Franck Kessié e Ziyad Aljohani; Firas Al-Buraikan, Roberto Firmino e Riyad Mahrez; Ivan Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AL-NASSR E AL-AHLI