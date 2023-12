Alavés x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Real Madrid visita o Alavés nesta quinta-feira, dia 21, às 17h30 (de Brasília), no Estádio de Mendizorroza, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Vice-líder da La Liga, com 42 pontos, o clube merengue pode assumir a liderança em caso de vitória. Na ausência de Vini Jr., fora até fevereiro, Jude Bellingham e Rodrygo lideram o time.

O Alavés, por sua vez, vem de duas derrotas consecutivas. Com 16 pontos até então, o El Glorioso ocupa a 15ª posição no campeonato — apenas três acima do Z-3. Um êxito em casa seria essencial para se afastar da zona de rebaixamento.

Alavés e Real Madrid medem forças nesta quinta-feira. Foto: Arte/Estadão

ALAVÉS X REAL MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ESPANHOL

DATA: 21/12 (quinta-feira).

21/12 (quinta-feira). HORÁRIO: 17h30 (Horário de Brasília).

17h30 (Horário de Brasília). LOCAL: Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz (ESP).

ONDE ASSISTIR ALAVÉS X REAL MADRID AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ALAVÉS E REAL MADRID

ALAVÉS: Sivera; Abqar, Marín e Duarte; Gorosabel, Guevara, Blanco e López; Sola, Omorodion e Rioja. Técnico: Luis García.

Sivera; Abqar, Marín e Duarte; Gorosabel, Guevara, Blanco e López; Sola, Omorodion e Rioja. Luis García. REAL MADRID: Kepa; Vázquez, Rudiger, Nacho e García; Valverde, Kroos e Modric; Bellingham; Díaz e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ALAVÉS E REAL MADRID