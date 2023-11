Com gol de Éverton Ribeiro de letra, o Flamengo derrotou o América-MG por 3 a 0, neste domingo, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela 35ª rodada do Brasileirão. De quebra, sentiu o gostinho da liderança, mas o empate do Palmeiras com o Fortaleza, por 2 a 2, fez com que ficasse na segunda posição.