Confira os memes da renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid

A renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid até 2026 tomou conta do noticiário esportivo na manhã desta sexta-feira. O motivo é simples. A CBF dava como certa a chegada do técnico italiano no meio deste ano para assumir a seleção brasileira no lugar de Fernando Diniz. Agora, com o vínculo estendido até 2026, as incertezas quanto ao futuro da equipe brasileira - e sua participação na Copa de 2026 - começam a ganhar força.

E é claro que, devido às declarações de dirigentes da CBF quanto ao acerto com Ancelotti, os internautas não perderam tempo e logo começaram a comentar sobre o ocorrido. Alguns dedicaram-se a criticar a entidade que organiza o futebol brasileiro. Outros fizeram um exercício de tentar adivinhar um próximo nome para assumir o Brasil. José Mourinho e Abel Ferreira foram um dos mais comentados.

Nas últimas semanas, porém, surgiram rumores de que o Real tinha interesse em manter Ancelotti por mais tempo. Na quinta, jornais espanhóis já davam a renovação como certa. E, nesta sexta, o maior campeão da história da Liga dos Campeões da Europa confirmou a extensão do vínculo.

Renovação de Ancelotti com o Real Madrid sepulta chances do técnico assumir a seleção brasileira. Foto: Kiko Huesca/EFE

“Em suas cinco temporadas como técnico do Real Madrid, ele ganhou 10 títulos: duas Liga dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, duas Supercopas da Europa, um Campeonato Espanhol, duas Copas do Rei e uma Supercopa da Espanha”, escreveu o clube ao anunciar a renovação com o experiente técnico.

O anúncio acontece justamente num momento de crise e instabilidade na CBF, após o afastamento de Ednaldo, em decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no início deste mês. A entidade vem sendo comandada temporariamente por José Perdiz de Jesus, que era o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ednaldo vem tentando retomar seu posto na Justiça, mas só sofreu derrotas recentemente, tanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto no Supremo Tribunal Federal (STF).

Confira a reação dos internautas com a renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid:

