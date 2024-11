Angers e PSG se enfrentam na tarde deste sábado, 9, às 17h (de Brasília), em Angers, pela 11ª rodada do Campeonato Francês. Os times estão em lados opostos na tabela. O Angers é o 15º colocado, com 10 pontos, mesma pontuação do Saint-Étienne, primeiro time na zona de rebaixamento. Já o PSG é o líder isolado da competição com 26 pontos.

O Angers vem embalado pela vitória sobre o Monaco, fora de casa, na última rodada. Foi apenas o segundo triunfo do time na competição. Das 10 partidas a equipe venceu duas, empatou quatro e venceu quatro. Jogando em casa, o Angers vai em busca de um resultado positivo para tentar se afastar da zona de rebaixamento.

Angers x PSG no Campeonato Francês: onde assistir, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

O PSG, por sua vez, está na liderança com seis pontos de vantagem para o Olympique de Marselha, segundo colocado. O time ainda não perdeu na competição. Em dez partidas são oito vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Além disso, o PSG é dono do melhor ataque do campeonato com 29 gols marcados.

ANGERS X PSG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO FRANCÊS

Data : 09/11/2024 (sábado)

: 09/11/2024 (sábado) Horário : 17h (horário de Brasília).

: 17h (horário de Brasília). Local: Estádio Raymond Kopa, Angers, França

ONDE ASSISTIR ANGERS X PSG AO VIVO

CazéTV (streaming)

(streaming) Prime Video (Streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ANGERS

ANGERS: Fofana, Arcus, Biumia, Lefort e Hanin; Aholou, Belkebla, Allevinah, El Melali e Abdelli; Niane. Técnico: Alexandre Dujeux

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PSG

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz e Rubén Neves; Barcola, Asensio e Dembelé. Técnico: Luís Enrique

