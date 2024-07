Hazard abandona ‘aposentadoria’ e é contratado para ser guia turístico do Chelsea

“Para marcar o lançamento do nosso uniforme titular 2024/25, os torcedores do Chelsea têm a oportunidade de fazer um tour personalizado pelo nosso centro de treinamento em Cobham com a lenda do Blues, Eden Hazard”, anuncia o Chelsea em seu site.

Ao descrever o novo uniforme da temporada em parceria com a fornecedora Nike, o clube afirma que o design tem características ousadas e é um símbolo do espírito e ambição do clube, palavras que definem a passagem de Hazard pelo Chelsea, segundo a publicação.