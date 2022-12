‘Final imprópria para cardíacos’: O que dizem os jornais estrangeiros sobre a vitória da Argentina

Em uma final eletrizante, a Argentina conquistou o tricampeonato na Copa do Mundo ao derrotar a seleção francesa nos pênaltis, após empate por 3 a 3 em tempo regular. A mídia internacional destacou o vai e vem da partida, que começou com vitória da seleção argentina por 2 a 0.

“Final imprópria para cardíacos”, escreveu o português A Bola. “Custou, sofremos muito, mas merecíamos mais”, escreveu o argentino Olé. “A Taça, agora sim, agora finalmente, nas mãos do melhor de todos: Lionel Andrés Messi vai levantá-la.”

Manchete Olé na vitória da Argentina na Copa do Mundo 2022: 'Somos os campeões do mundo!'

O jornal francês L’Equipe lamentou a derrota com uma manchete sobre o principal jogador do time: “Mbappé não foi o suficiente”. “Lágrimas fatais”, escreveu em seguida o jornal. “Depois de uma final com um cenário totalmente surreal, talvez o mais bonito da história, a Argentina sagrou-se campeã mundial ao derrotar a seleção francesa nos pênaltis.”

Manchete do L'Equipe sobre derrota da França na final da Copa do Mundo do Catar: 'Mbappé não foi o suficiente'

“Num jogo dramático, a seleção nacional largou tudo contra um adversário que demorou a reagir e empatou para a decisão por grandes penalidades. Lá, o herói era o Dibu”, escreveu o também argentino Clarín.

Manchete do Clarín sobre vitória da Argentina na Copa: 'A felicidade de um país: Argentina campeã'

“Coroação Completa! Lionel Messi leva sua coroa enquanto a Argentina se alegra. Messi marcou duas vezes em uma das finais de Copa do Mundo mais emocionantes da história”, escreveu o jornal americano The New York Times.

“Lionel Messi e a Argentina venceram Kylian Mbappé e a França na Copa do Mundo”, escreveu o também americano Washington Post.

Capas desta segunda-feira

Após a conquista do terceiro título mundial da Argentina, os jornais de todo o mundo se renderam a grande atuação de Lionel Messi.

Capa do As.



Podia ter rolado um photoshop no Lautaro 🤭 pic.twitter.com/tkBhRqyeS7 — FutPapers (@futpapers) December 18, 2022

Capa do Marca, bem confusa, por sinal pic.twitter.com/QxXbopWdfo — FutPapers (@futpapers) December 18, 2022

O Jornal El Gráfico, da Argentina, reproduziu a capa de 1986. Na primeira, Maradona aparece com a taça da Copa do Mundo e os dizeres “Campeones Del Mundo!”. Na capa de 2022, Messi aparece no lugar do histórico camisa 10 da seleção argentina.