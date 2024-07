Argentina x Equador na Copa América: onde assistir ao vivo e escalação das seleções

Atual campeã do torneio e com 100% de aproveitamento na fase de grupos, a seleção argentina chega ao confronto como grande favorita. O treinador Lionel Scaloni descansou os jogadores titulares no último jogo e deve contar com todos os atletas para o confronto. A exceção, no entanto, pode ser Lionel Messi. O craque argentino chegou a ser mencionado como possível dúvida para as quartas durante entrevista coletiva de Scaloni, mas deve ir a campo.

Do outro lado do campo, a seleção equatoriana sofreu para passar de fase e só se classificou em segundo lugar do Grupo B por superar o México nos saldos de gol. Para o confronto contra a albiceleste, o técnico Félix Sánchez contará com todo seu elenco à disposição.