Arsenal x Liverpool: onde assistir, horário e escalação das equipes

Arsenal e Liverpool protagonizam neste domingo, 4, o principal confronto da 23ª rodada do Campeonato Inglês. Apenas cinco pontos separam as equipes na tabela. Os Gunners, com 46, ocupam o terceiro lugar, enquanto os Reds têm 51 pontos e lideram a competição. A partida acontece no Emirates Stadium, em Londres, a partir das 13h30 (de Brasília).

Sob o comando de Arteta, o Arsenal venceu o Nottingham Forest por 2 a 1, fora de casa, no último jogo. O primeiro gol saiu dos pés do brasileiro Gabriel Jesus. O time de Jurgen Klopp, por sua vez, vem de goleada sobre o Chelsea por 4 a 1. O jovem lateral-direito Conor Bradley, de 20 anos, foi o destaque, com uma assistência e uma bola na rede.

ARSENAL X LIVERPOOL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS

DATA: 04/02 (domingo).

04/02 (domingo). HORÁRIO: 13h30 (horário de Brasília).

13h30 (horário de Brasília). LOCAL: Emirates Stadium, em Londres (ING).

ONDE ASSISTIR ARSENAL X LIVERPOOL AO VIVO

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ARSENAL E LIVERPOOL

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Odegaard, Rice e Havertz; Saka, Gabriel Jesus e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Odegaard, Rice e Havertz; Saka, Gabriel Jesus e Martinelli. Mikel Arteta. LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Szoboszlai, Mac Allister e Gakpo (Jones); Luis Díaz, Darwin Núñez e Jota. Técnico: Jurgen Klopp.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ARSENAL E LIVERPOOL